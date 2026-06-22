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टाटा की कंपनी पर बड़ा साइबर हमला, Apple और टेस्ला के गोपनीय दस्तावेज लीक!

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बताया कि उसे हाल ही में एक साइबर सिक्योरिटी हादसे के बारे में पता चला है
  • टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े 2 लाख से अधिक फाइलें डार्क वेब पर अपलोड कर दी गई हैं
टाटा की कंपनी पर बड़ा साइबर हमला, Apple और टेस्ला के गोपनीय दस्तावेज लीक!

टाटा की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़े साइबर सुरक्षा संकट का सामना कर रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोमवार को बताया कि उसे हाल ही में एक साइबर सिक्योरिटी हादसे के बारे में पता चला है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि इस घटना का उसके कारोबारी संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

करीब 2 लाख फाइल किए गए अपलोड

साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने दावा किया कि 'वर्ल्ड लीक्स' नामक रैनसमवेयर समूह ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल और इलेक्ट्रिक कारमेकर टेस्ला के कथित कंपोनेंट डिजाइन और स्पेसिफिकेशन से जुड़े डॉक्युमेंट्स डार्क वेब पर अपलोड कर दिए हैं। ये करीब 2 लाख फाइल हैं, जिनका कुल आकार 630 गीगाबाइट से अधिक बताया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक डार्क वेब पर मौजूद डेटा में कई फोल्डर ऐसे हैं जिनमें Apple के दस्तावेज दिखाई देते हैं। इनमें फैक्ट्री डेटा और मैटेरियल स्पेशिफिकेशन जैसे शीर्षक वाले फाइल शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ दस्तावेजों पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इनमें Apple की स्वामित्व वाली और गोपनीय जानकारी मौजूद है।

टाटा ने कर्मचारियों को दी थी जानकारी

रिपोर्ट में बताया गया है फाइलों में 52 पेज का एक डॉक्यूमेंट भी था, जिस पर Apple के खास निशान थे और जिसमें कथित तौर पर iPhone सर्किट बोर्ड के पार्ट्स के लिए क्वालिटी जांच के स्टैंडर्ड्स की जानकारी थी। इसमें Hosur सर्च टर्म के लिए 33 फाइलें और फोल्डर भी थे। यह तमिलनाडु राज्य में टाटा के मुख्य iPhone असेंबली प्लांट की जगह है। मामले की जानकारी रखने वाले इंडस्ट्री के एक दूसरे सूत्र ने बताया कि टाटा ने पिछले हफ्ते अपने iPhone असेंबली ऑपरेशन्स में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को डेटा लीक के बारे में जानकारी दी थी।

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रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि Tesla से जुड़े कुछ दस्तावेज लीक हुए हैं। इनमें मॉडल Y SUV और मॉडल 3 से संबंधित चार्जिंग सिस्टम तथा अन्य तकनीकी ड्रॉइंग्स शामिल हैं। कुछ दस्तावेजों पर ट्रेड सेक्रेट यानी व्यापारिक गोपनीयता का जिक्र है।

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मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि Apple इस सेंध की जांच कर रहा था। बताया जा रहा है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को इस साइबर हमले के बाद फिरौती की मांग भी मिली थी। हालांकि, कंपनी ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह सेंध भारत में Apple की सप्लाई चेन के लिए एक और झटका है। बता दें कि भारत में Tata को अपने एक iPhone पार्ट्स प्लांट के पास खेती की जमीन दूषित होने के आरोपों के कारण जांच का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अभी भारत में Apple के iPhone प्रोडक्शन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा टाटा बनाता है।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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