मुनाफा देने वाला है टाटा का यह शेयर? ब्रोकरेज ने कहा- बढ़ेगा भाव

टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी के मुनाफे में बड़ा उछाल आया है। इस बीच, शुक्रवार को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर में गिरावट आई। हालांकि, इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।

कैसे रहे तिमाही नतीजे? चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून पहली तिमाही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 28.77 प्रतिशत बढ़कर 427.19 करोड़ रुपये रहा। टाटा समूह की रोजमर्रा के उपयोग की घरेलू वस्तुएं बनाने वाली कंपनी (एफएमसीजी) ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 331.75 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 12 प्रतिशत बढ़कर 5,348.88 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,778.91 करोड़ रुपये थी। अप्रैल-जून तिमाही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का कुल खर्च 10.9 प्रतिशत बढ़कर 4,828.61 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की कुल आय 12.46 प्रतिशत बढ़कर 5,420.82 करोड़ रुपये रही।

वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का कुल ब्रांडेड कारोबार 14.3 प्रतिशत बढ़कर 4,883.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,270.9 करोड़ रुपये था। कंपनी के ब्रांडेड कारोबार में चाय, कॉफी, पानी और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों का कारोबार शामिल है।

शेयर परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस इस कंपनी के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 1.66% टूटकर 1088.60 रुपये पर आ गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,282.65 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1,007.20 रुपये है। ब्रोकरेज एलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक शेयर में 15 पर्सेंट ज्यादा का उछाल आएगा और इसका भाव 1290 रुपये तक पहुंच जाएगा। इसी साल मई में शेयर 1,282.65 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, फरवरी में 1,007.20 रुपये के निचले स्तर पर आया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।