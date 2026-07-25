मुनाफा देने वाला है टाटा का यह शेयर? ब्रोकरेज ने कहा- बढ़ेगा भाव
मुख्य बातें
- अप्रैल-जून पहली तिमाही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 28.77 प्रतिशत बढ़कर 427.19 करोड़ रुपये रहा
- ब्रोकरेज एलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक शेयर में 15 पर्सेंट ज्यादा का उछाल आएगा और इसका भाव 1290 रुपये तक पहुंच जाएगा
टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी के मुनाफे में बड़ा उछाल आया है। इस बीच, शुक्रवार को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर में गिरावट आई। हालांकि, इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून पहली तिमाही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 28.77 प्रतिशत बढ़कर 427.19 करोड़ रुपये रहा। टाटा समूह की रोजमर्रा के उपयोग की घरेलू वस्तुएं बनाने वाली कंपनी (एफएमसीजी) ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 331.75 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 12 प्रतिशत बढ़कर 5,348.88 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,778.91 करोड़ रुपये थी। अप्रैल-जून तिमाही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का कुल खर्च 10.9 प्रतिशत बढ़कर 4,828.61 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की कुल आय 12.46 प्रतिशत बढ़कर 5,420.82 करोड़ रुपये रही।
वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का कुल ब्रांडेड कारोबार 14.3 प्रतिशत बढ़कर 4,883.1 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,270.9 करोड़ रुपये था। कंपनी के ब्रांडेड कारोबार में चाय, कॉफी, पानी और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों का कारोबार शामिल है।
शेयर परफॉर्मेंस और टारगेट प्राइस
इस कंपनी के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 1.66% टूटकर 1088.60 रुपये पर आ गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,282.65 रुपये और 52 हफ्ते का लो 1,007.20 रुपये है। ब्रोकरेज एलारा सिक्योरिटीज के मुताबिक शेयर में 15 पर्सेंट ज्यादा का उछाल आएगा और इसका भाव 1290 रुपये तक पहुंच जाएगा। इसी साल मई में शेयर 1,282.65 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, फरवरी में 1,007.20 रुपये के निचले स्तर पर आया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
ब्रोकरेज ने क्या कहा?
एलारा कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टाटा की इस कंपनी ने जून तिमाही में 14 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। नए लॉन्च किए गए प्रोडक्ट मुख्य रूप से हेल्थ और वेलनेस, सुविधा और प्रीमियम कैटेगरी से जुड़े थे। कंपनी FY27 के लिए एक मजबूत इनोवेटिव पाइपलाइन तैयार कर रही है, जिसमें कोरियन नूडल्स के लॉन्च की संभावना है। हमने मोटे तौर पर अपने रेवेन्यू अनुमानों को बनाए रखा है लेकिन विज्ञापन पर ज्यादा खर्च और चाय की कीमतों में बढ़ोतरी के जोखिम को देखते हुए FY27E/28E के लिए अपने EBITDA मार्जिन अनुमानों को 45bps/43bps घटाकर क्रमशः 14.4%/14.7% कर दिया है। इसके अलावा, EPS अनुमान को FY27E के लिए 4.2% और FY28E के लिए 2.8% कम कर दिया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें