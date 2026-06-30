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टाटा के इस शेयर पर रखें नजर, कंपनी को लेकर हैं 2 बड़े अपडेट

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • टाटा कम्युनिकेशंस ने भारत और सिंगापुर के बीच सबसी (समुद्र के नीचे बिछने वाली) केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में रणनीतिक निवेश की घोषणा की
  • मंगलवार को टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुए
टाटा के इस शेयर पर रखें नजर, कंपनी को लेकर हैं 2 बड़े अपडेट

Tata communications share: वैसे तो मंगलवार को ग्लोबल मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव के बीच टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुए। हालांकि, शॉर्ट टर्म में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के स्टॉक पर दो घटनाओं का असर पड़ सकता है। आइए शेयर के परफॉर्मेंस और कंपनी से जुड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा सेशन में टाटा कम्युनिकेशंस का स्टॉक 0.95% गिरकर 1973.30 रुपये पर बंद हुआ है।

टाटा कम्युनिकेशंस का ऐलान?

टाटा कम्युनिकेशंस ने मंगलवार को भारत और सिंगापुर के बीच सबसी (समुद्र के नीचे बिछने वाली) केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में रणनीतिक निवेश की घोषणा की। इसके तहत कंपनी बड़ी मात्रा में फाइबर कैपेसिटी हासिल करेगी ताकि दोनों देशों के उभरते AI हब के बीच कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस को मजबूत किया जा सके।

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कंपनी मुंबई और सिंगापुर के बीच एक नया सबसी केबल सिस्टम जोड़कर और चेन्नई को सिंगापुर से जोड़ने वाले एक नए सबसी केबल सिस्टम में कंसोर्टियम मेंबर के तौर पर निवेश करके अपने टाटा ग्लोबल नेटवर्क (TGN) की क्षमताओं को बढ़ा रही है। कंपनी के मुताबिक चेन्नई-सिंगापुर केबल सिस्टम के 2029 की चौथी तिमाही तक सर्विस के लिए तैयार होने की उम्मीद है।

कमर्शियल पेपर का अलॉटमेंट

कंपनी ने कुल 350 करोड़ रुपये के कमर्शियल पेपर जारी और अलॉट किए हैं। कंपनी के अनुसार, इन कमर्शियल पेपर का आवंटन 6.80% प्रति वर्ष की डिस्काउंट रेट पर किया गया है। इनकी जारी करने की तारीख 29 जून 2026 थी जबकि रिडेम्पशन (भुगतान) की तारीख 28 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। बता दें कि कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रयुमेंट होता है, जिसके जरिए कंपनियां अपनी वर्किंग कैपिटल और अन्य शॉर्ट टर्म वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से फंड जुटाती हैं।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

जनवरी-मार्च तिमाही में टाटा कम्युनिकेशंस का मुनाफा 74.6 प्रतिशत घटकर 263.25 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 1,040.34 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। यह मुनाफा चेन्नई में एक भूखंड को एक सहयोगी कंपनी को बेचने से हुई एकमुश्त कमाई और साथ ही टाटा कम्युनिकेशन्स पेमेन्ट्स साल्युशंस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने से मिली रकम के कारण हुआ था।

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कंपनी की परिचालन से होने वाली आय वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 9.4 प्रतिशत बढ़कर 6,554.15 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 5,990.35 करोड़ रुपये थी। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 27.9 प्रतिशत घटा जबकि परिचालन से होने वाली आय में 5.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुनाफा 45.4 प्रतिशत घटकर 1,001.57 करोड़ रुपये रहा। जबकि परिचालन से होने वाली आय 7.3 प्रतिशत बढ़कर 24,802.72 करोड़ रुपये रही।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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