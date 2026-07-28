Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

56% बढ़ा टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, अब शेयर पर निवेशकों की रहेगी नजर

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • टाटा कैपिटल का मुनाफा 56 प्रतिशत बढ़कर 1,547 करोड़ रुपये हो गया
  • हाल में गोल्ड लोन कारोबार में उतरने के बाद कंपनी ने इस सेग्मेंट में अगले तीन साल में एयूएम को पांच गुना बढ़ाने सहित लक्ष्यों की घोषणा की
Tata Group
टाटा कैपिटल ने जारी किए हैं नतीजे

टाटा की नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा 56 प्रतिशत बढ़कर 1,547 करोड़ रुपये हो गया। टाटा समूह की इस कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 990 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। टाटा कैपिटल ने बताया कि जून तिमाही में उसकी शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 3,571 करोड़ रुपये हो गई। इस दौरान मैनेज्ड एसेट(एयूएम) में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हाल में एक अधिग्रहण के माध्यम से गोल्ड लोन कारोबार में उतरने के बाद कंपनी ने इस सेग्मेंट में अगले तीन साल में एयूएम को पांच गुना बढ़ाने सहित लक्ष्यों की घोषणा की। कंपनी की एक प्रस्तुति के अनुसार ऑटो फाइनेंस बिजनेस को छोड़कर जून तिमाही में कंपनी के रिटेल सेग्मेंट का एयूएम बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह मार्च 2026 तिमाही में 1.36 लाख करोड़ रुपये और पिछले साल की जून तिमाही में 1.18 लाख करोड़ रुपये था।

कंपनी के सीईओ ने क्या कहा?

टाटा कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राजीव सभरवाल ने कहा, "हम मुनाफा और एसेट की अच्छी क्वालिटी बनाए रखते हुए पोर्टफोलियो में विविधता लाने, अनुशासित विकास और ऑपरेशनल स्किल पर ध्यान देना जारी रखेंगे।" सभरवाल ने कहा कि गोल्ड लोन के कारोबार में हमारी एंट्री टाटा कैपिटल के रिटेल लेंडिंग पोर्टफोलियो में और विविधता लाने की दिशा में एक अहम कदम है।

ये भी पढ़ें:डिफेंस की कंपनी को वायुसेना से मिली पॉजिटिव खबर, 3200% रिटर्न दे चुका शेयर

गोल्ड लोन कारोबार के लिए डील

हाल ही में टाटा कैपिटल ने केरल की कंपनी योगक्षेम लोन्स (योगलोन्स) में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया। इसके साथ ही, टाटा समूह की यह कंपनी सोने के बदले कर्ज यानी गोल्ड लोन कारोबार में भी उतर गई है। कंपनी ने गोल्ड लोन कारोबार में उतरने का निर्णय अपने रिटेल लोन पोर्टफोलियो में विविधता लाने के मकसद से लिया है। डील पूरा होने के बाद टाटा कैपिटल की योगलोन्स में जारी और चुकता शेयर पूंजी में 88.6 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

ये भी पढ़ें:दुर्गा पूजा से पहले बढ़ेगा DA, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग से पहले झटका… इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगी बड़ी स्कीम

टाटा कैपिटल ने कहा कि योगलोन्स के प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक यू.आई. वीटिल अधिग्रहण के बाद भी कंपनी का नेतृत्व करते रहेंगे। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में रजिस्टर्ड योगलोन्स, एनबीएफसी कंपनी है। इसका मुख्यालय त्रिशूर में है। योगलोन्स के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) 31 मार्च, 2026 तक 708 करोड़ रुपये थीं। कंपनी की मौजूदगी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में है।

टाटा कैपिटल के शेयर का परफॉर्मेंस

टाटा कैपिटल के शेयर की बात करें तो यह 354.95 रुपये पर है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर मंगलवार को 1.21% बढ़कर बंद हुआ। अब शेयर पर बुधवार को निवेशकों की नजर होगी। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 379.10 रुपये और 52 हफ्ते का लो 296.05 रुपये है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।