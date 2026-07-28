56% बढ़ा टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, अब शेयर पर निवेशकों की रहेगी नजर
मुख्य बातें
- टाटा कैपिटल का मुनाफा 56 प्रतिशत बढ़कर 1,547 करोड़ रुपये हो गया
- हाल में गोल्ड लोन कारोबार में उतरने के बाद कंपनी ने इस सेग्मेंट में अगले तीन साल में एयूएम को पांच गुना बढ़ाने सहित लक्ष्यों की घोषणा की
टाटा की नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा 56 प्रतिशत बढ़कर 1,547 करोड़ रुपये हो गया। टाटा समूह की इस कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 990 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। टाटा कैपिटल ने बताया कि जून तिमाही में उसकी शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 3,571 करोड़ रुपये हो गई। इस दौरान मैनेज्ड एसेट(एयूएम) में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
हाल में एक अधिग्रहण के माध्यम से गोल्ड लोन कारोबार में उतरने के बाद कंपनी ने इस सेग्मेंट में अगले तीन साल में एयूएम को पांच गुना बढ़ाने सहित लक्ष्यों की घोषणा की। कंपनी की एक प्रस्तुति के अनुसार ऑटो फाइनेंस बिजनेस को छोड़कर जून तिमाही में कंपनी के रिटेल सेग्मेंट का एयूएम बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह मार्च 2026 तिमाही में 1.36 लाख करोड़ रुपये और पिछले साल की जून तिमाही में 1.18 लाख करोड़ रुपये था।
कंपनी के सीईओ ने क्या कहा?
टाटा कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राजीव सभरवाल ने कहा, "हम मुनाफा और एसेट की अच्छी क्वालिटी बनाए रखते हुए पोर्टफोलियो में विविधता लाने, अनुशासित विकास और ऑपरेशनल स्किल पर ध्यान देना जारी रखेंगे।" सभरवाल ने कहा कि गोल्ड लोन के कारोबार में हमारी एंट्री टाटा कैपिटल के रिटेल लेंडिंग पोर्टफोलियो में और विविधता लाने की दिशा में एक अहम कदम है।
गोल्ड लोन कारोबार के लिए डील
हाल ही में टाटा कैपिटल ने केरल की कंपनी योगक्षेम लोन्स (योगलोन्स) में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया। इसके साथ ही, टाटा समूह की यह कंपनी सोने के बदले कर्ज यानी गोल्ड लोन कारोबार में भी उतर गई है। कंपनी ने गोल्ड लोन कारोबार में उतरने का निर्णय अपने रिटेल लोन पोर्टफोलियो में विविधता लाने के मकसद से लिया है। डील पूरा होने के बाद टाटा कैपिटल की योगलोन्स में जारी और चुकता शेयर पूंजी में 88.6 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
टाटा कैपिटल ने कहा कि योगलोन्स के प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक यू.आई. वीटिल अधिग्रहण के बाद भी कंपनी का नेतृत्व करते रहेंगे। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में रजिस्टर्ड योगलोन्स, एनबीएफसी कंपनी है। इसका मुख्यालय त्रिशूर में है। योगलोन्स के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) 31 मार्च, 2026 तक 708 करोड़ रुपये थीं। कंपनी की मौजूदगी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में है।
टाटा कैपिटल के शेयर का परफॉर्मेंस
टाटा कैपिटल के शेयर की बात करें तो यह 354.95 रुपये पर है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर मंगलवार को 1.21% बढ़कर बंद हुआ। अब शेयर पर बुधवार को निवेशकों की नजर होगी। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 379.10 रुपये और 52 हफ्ते का लो 296.05 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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