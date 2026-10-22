टाटा के इस शेयर ने किया 52 हफ्ते का बेस्ट परफॉर्मेंस, नोमुरा ने कहा- खरीदो
मुख्य बातें
- टाटा की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का सितंबर में समाप्त तिमाही का मुनाफा 19.35 प्रतिशत बढ़कर 379.85 करोड़ रुपये हो गया
- मजबूत तिमाही प्रदर्शन के बाद नोमुरा ने इंडियन होटल्स पर अपनी 'बाय' (खरीदने की) रेटिंग बरकरार रखी है
Indian Hotels share price: बाजार में भारी बिकवाली के बीच गुरुवार को टाटा की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। शानदार तिमाही नतीजे की वजह से सप्ताह के चौथे दिन इस कंपनी के शेयर में करीब 6 पर्सेंट का उछाल आया। इस बीच, ब्रोकरेज नोमुरा ने शेयर को बाय रेटिंग दी है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का सितंबर में समाप्त तिमाही का मुनाफा 19.35 प्रतिशत बढ़कर 379.85 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 318.26 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व बढ़कर 2,484.32 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 2,040.89 करोड़ रुपये था। हालांकि, इस दौरान कंपनी का कुल खर्च भी बढ़कर 2,017.41 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,671.54 करोड़ रुपये था।
नोमुरा का टारगेट
मजबूत तिमाही प्रदर्शन के बाद नोमुरा ने इंडियन होटल्स पर अपनी 'बाय' (खरीदने की) रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 850 रुपये कर दिया है। बता दें कि गुरुवार को इस शेयर की कीमत 794.75 रुपये तक पहुंच गई थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में 6 पर्सेंट से ज्यादा उछाल आया। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 565.25 रुपये है।
क्या कहा ब्रोकरेज ने?
ब्रोकरेज नोमुरा ने FY27 और FY28 के लिए प्रति शेयर कमाई (EPS) के अनुमानों को क्रमशः 3% और 5% बढ़ा दिया है। इसने FY27 के लिए स्टैंडअलोन EBITDA मार्जिन के अनुमान को 44% से बढ़ाकर 46% कर दिया है। इन संशोधित अनुमानों में FY28 में ओरिएंटल होटल के कंसोलिडेशन को भी शामिल किया गया है। बता दें कि ओरिएंटल का विलय होने वाला है। विलय योजना के तहत 117 ओरिएंटल होटल्स के शेयर के बदले आईएचसीएल के 25 शेयर दिए जाएंगे। लेनदेन को वित्त वर्ष 2027-28 की दूसरी छमाही में पूरा करने का लक्ष्य है।
सितंबर तिमाही में इंडियन होटल्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और एबिटा साल-दर-साल क्रमशः 22% और 24% बढ़े, जो बाजार के अनुमानों से क्रमशः 5% और 3% अधिक रहे। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंसोलिडेटेड एबिटा में FY27 में लगभग 20% और FY28 में 15% की ग्रोथ होगी। साथ ही, FY26 से FY28 के दौरान EBITDA के 18% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 38.12 फीसदी या 54,25,57,742 शेयर के बराबर है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग 61.88 फीसदी या 88,08,74,485 शेयर के बराबर है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें