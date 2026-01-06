Hindustan Hindi News
टाटा के साथ भारतीय सेना की नई डील, कंपनी को मिला पिनाका रॉकेट से जुड़ा काम

संक्षेप:

बता दें कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स वर्ष 1989 से पिनाका कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और अब तक भारतीय सेना को बड़ी संख्या में पिनाका MLRS सिस्टम्स की आपूर्ति कर चुकी है, जिससे भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती मिली है।

Jan 06, 2026 11:02 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को भारतीय सेना के 510 एडवांस बेस वर्कशॉप (ABW) को सपोर्ट करने के लिए सप्लाई ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर सर्विस में मौजूद पहली पीढ़ी के पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) और बैटरी कमांड पोस्ट (BCP) के ओवरहॉल और अपग्रेडेशन के लिए है। टाटा की कंपनी के एक बयान के अनुसार यह पार्टनरशिप दिल्ली में आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारतीय सेना द्वारा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को सप्लाई ऑर्डर सौंपने के साथ औपचारिक रूप से शुरू हुई। यह प्रोग्राम टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की तकनीकी विशेषज्ञता, सर्टिफाइड स्पेयर पार्ट्स और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) के साथ करीबी तालमेल का इस्तेमाल करेगा।

क्या है डील की डिटेल

समझौते के तहत शुरुआती चरण में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और 510 ABW मिलकर कुछ चयनित पिनाका MLRS और बैटरी कमांड पोस्ट्स (BCPs) का पायलट ओवरहॉल करेंगे। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद शेष पिनाका सिस्टम्स का ओवरहॉल कोर ऑफ ईएमई की 510 ABW द्वारा किया जाएगा, जिसमें टाटा कंपनी आवश्यक स्पेयर पार्ट्स, गुणवत्ता आश्वासन और तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। कंपनी ने बताया कि उसने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के साथ मिलकर पिनाका MLRS को डिजाइन और विकसित किया है। यह एक ऑल-वेदर, अप्रत्यक्ष फायर आर्टिलरी सिस्टम है, जो दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर भारी मात्रा में सटीक मार करने में सक्षम है। पिनाका सिस्टम में लगभग 80 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है, जो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

पिनाका की खास बातें

पिनाका MLRS एक 8x8 हाई मोबिलिटी वाहन पर आधारित है और इसमें शूट एंड स्कूट क्षमता है, जिससे यह कम समय में फायर करके स्थान बदल सकता है। यह सिस्टम आधुनिक नेविगेशन और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जिससे कम समय में सटीक लक्ष्य भेदन संभव होता है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स भविष्य में 120 किमी और 300 किमी रेंज वाले उन्नत गाइडेड रॉकेट्स के विकास में भी DRDO को सहयोग दे रही है।

