508% चढ़ गया है टाटा का यह शेयर, अब एक्सपर्ट दे रहे खरीदने की सलाह, आपका है दांव?

Tata Communications Share: टाटा ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर फिलहाल बिकवाली के दबाव में नजर आ रहे हैं। बीते कुछ समय से इस शेयर में खरीदारों की तुलना में विक्रेता ज्यादा सक्रिय हैं। टेक्निकल चार्ट पर देखें तो शेयर का RSI गिरकर 22.1 पर आ गया है, जो यह संकेत देता है कि शेयर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। यानी, शेयर में तेज गिरावट आ चुकी है और फिलहाल कमजोरी बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, यह शेयर पिछले 3 महीनों में 16%, इस साल अब तक 14% और बीते 2 साल में करीब 8% टूट चुका है। बता दें कि कंपनी के शेयर पिछले शुक्रवार को 1,550 रुपये पर बंद हुए थे।

क्या है डिटेल हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड अब भी मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। इस दौरान शेयर ने करीब 508% की जबरदस्त छलांग लगाई है। यानी, जिन्होंने लंबे समय तक निवेश बनाए रखा, उन्हें शानदार रिटर्न मिला। लेकिन मौजूदा दौर में शेयर करेक्शन फेज में है और बाजार की चाल के साथ इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

ब्रोकरेज की राय ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट प्राइस को घटाकर ₹2,100 कर दिया गया है। पहले यह टारगेट ₹2,235 था। नुवामा का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक और डील पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है, जिसमें करीब 70% योगदान डिजिटल पोर्टफोलियो का है। हालांकि, ब्रोकरेज ने FY26 और FY27 के EBITDA अनुमान को थोड़ा घटाया है, क्योंकि मार्जिन में बढ़ोतरी उम्मीद से धीमी रही है। Q3FY26 में कंपनी का रेवेन्यू अनुमान से थोड़ा कम रहा, हालांकि डेटा और डिजिटल बिजनेस ने ग्रोथ को सपोर्ट किया।