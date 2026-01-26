Hindustan Hindi News
508% चढ़ गया है टाटा का यह शेयर, अब एक्सपर्ट दे रहे खरीदने की सलाह, आपका है दांव?

संक्षेप:

टेक्निकल चार्ट पर देखें तो शेयर का RSI गिरकर 22.1 पर आ गया है, जो यह संकेत देता है कि शेयर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। यानी, शेयर में तेज गिरावट आ चुकी है और फिलहाल कमजोरी बनी हुई है।

Jan 26, 2026 01:56 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Tata Communications Share: टाटा ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर फिलहाल बिकवाली के दबाव में नजर आ रहे हैं। बीते कुछ समय से इस शेयर में खरीदारों की तुलना में विक्रेता ज्यादा सक्रिय हैं। टेक्निकल चार्ट पर देखें तो शेयर का RSI गिरकर 22.1 पर आ गया है, जो यह संकेत देता है कि शेयर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है। यानी, शेयर में तेज गिरावट आ चुकी है और फिलहाल कमजोरी बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, यह शेयर पिछले 3 महीनों में 16%, इस साल अब तक 14% और बीते 2 साल में करीब 8% टूट चुका है। बता दें कि कंपनी के शेयर पिछले शुक्रवार को 1,550 रुपये पर बंद हुए थे।

क्या है डिटेल

हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड अब भी मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। इस दौरान शेयर ने करीब 508% की जबरदस्त छलांग लगाई है। यानी, जिन्होंने लंबे समय तक निवेश बनाए रखा, उन्हें शानदार रिटर्न मिला। लेकिन मौजूदा दौर में शेयर करेक्शन फेज में है और बाजार की चाल के साथ इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट प्राइस को घटाकर ₹2,100 कर दिया गया है। पहले यह टारगेट ₹2,235 था। नुवामा का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक और डील पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है, जिसमें करीब 70% योगदान डिजिटल पोर्टफोलियो का है। हालांकि, ब्रोकरेज ने FY26 और FY27 के EBITDA अनुमान को थोड़ा घटाया है, क्योंकि मार्जिन में बढ़ोतरी उम्मीद से धीमी रही है। Q3FY26 में कंपनी का रेवेन्यू अनुमान से थोड़ा कम रहा, हालांकि डेटा और डिजिटल बिजनेस ने ग्रोथ को सपोर्ट किया।

वहीं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी स्टॉक पर BUY की सलाह दी है और नया टारगेट ₹2,250–2,290 के दायरे में रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड अपने डिजिटल सर्विसेज पोर्टफोलियो को तेजी से मजबूत कर रही है और आने वाले समय में फुल-स्टैक AI इंटीग्रेशन पर फोकस ग्रोथ को रफ्तार दे सकता है। दूसरी ओर, ग्लोबल ब्रोकरेज CLSA ने भी स्टॉक पर Outperform रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन टारगेट घटाकर ₹2,165 कर दिया है। CLSA के मुताबिक, शॉर्ट टर्म में चुनौतियां हैं, लेकिन FY28 तक कंपनी 14% EBITDA CAGR देने की क्षमता रखती है। कुल मिलाकर, शेयर में फिलहाल कमजोरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रोकरेज अब भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं।

