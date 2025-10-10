टाटा के इस शेयर ने लगाई ऊंची छलांग, TCS के एक बड़े ऐलान के बाद रॉकेट बना शेयर

टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर शुक्रवार को करीब 15% चढ़कर 1948 रुपये पर पहुंच गए। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में यह उछाल TCS के एक अनाउंसमेंट के बाद आया है। TCS ने अगले 5-7 साल में 1GW के AI डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने से जुड़े प्लान की घोषणा की है।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में रॉकेट सी तेजी आई है। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर शुक्रवार को BSE में करीब 15 पर्सेंट की तेजी के साथ 1948 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। पिछले 6 कारोबारी सत्र में टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में करीब 21 पर्सेंट का उछाल आया है। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड का मार्केट कैप शुक्रवार को 53,700 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1992.60 रुपये है।

TCS के ऐलान के बाद टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में तेजी

टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में यह उछाल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के एक अनाउंसमेंट के बाद आया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अगले 5 से 7 साल में 1GW के AI डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने से जुड़े प्लान की घोषणा की है। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड इस विस्तार में अहम भूमिका निभा सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस, टीसीएस के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी डेटा सेंटर-टू-डेटा सेंटर कनेक्टिविटी उपलब्ध करा सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस पहले से ऐसे सॉल्यूशंस बनाती है, जो कि एंटरप्राइजेज, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और डेटा सेंटर्स को लिंक करते हैं।