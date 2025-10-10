Tata Communications share Surged about 15 Percent after TCS announcements टाटा के इस शेयर ने लगाई ऊंची छलांग, TCS के एक बड़े ऐलान के बाद रॉकेट बना शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Communications share Surged about 15 Percent after TCS announcements

टाटा के इस शेयर ने लगाई ऊंची छलांग, TCS के एक बड़े ऐलान के बाद रॉकेट बना शेयर

टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर शुक्रवार को करीब 15% चढ़कर 1948 रुपये पर पहुंच गए। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में यह उछाल TCS के एक अनाउंसमेंट के बाद आया है। TCS ने अगले 5-7 साल में 1GW के AI डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने से जुड़े प्लान की घोषणा की है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 04:34 PM
share Share
Follow Us on
टाटा के इस शेयर ने लगाई ऊंची छलांग, TCS के एक बड़े ऐलान के बाद रॉकेट बना शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में रॉकेट सी तेजी आई है। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर शुक्रवार को BSE में करीब 15 पर्सेंट की तेजी के साथ 1948 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। पिछले 6 कारोबारी सत्र में टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में करीब 21 पर्सेंट का उछाल आया है। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड का मार्केट कैप शुक्रवार को 53,700 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1992.60 रुपये है।

TCS के ऐलान के बाद टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में तेजी
टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में यह उछाल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के एक अनाउंसमेंट के बाद आया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अगले 5 से 7 साल में 1GW के AI डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने से जुड़े प्लान की घोषणा की है। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड इस विस्तार में अहम भूमिका निभा सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस, टीसीएस के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी डेटा सेंटर-टू-डेटा सेंटर कनेक्टिविटी उपलब्ध करा सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस पहले से ऐसे सॉल्यूशंस बनाती है, जो कि एंटरप्राइजेज, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और डेटा सेंटर्स को लिंक करते हैं।

ये भी पढ़ें:रॉकेट बना यस बैंक का शेयर, 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंचा, 24 रुपये के पार दाम

120% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में पिछले पांच साल में 120 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 9 अक्टूबर 2020 को 860.20 रुपये पर थे। टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर 10 अक्टूबर 2025 को 1948 रुपये पर पहुंच गए हैं। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में 600 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले छह महीने में टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में 20 पर्सेंट की अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1992.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1293 रुपये है।

Business Latest News Share Market Tata Group Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।