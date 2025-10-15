Hindustan Hindi News
19% गिर गया टाटा कंपनी कंपनी का प्रॉफिट, शेयर खरीदने की मची होड़, अब कल रहेगी निवेशकों की नजर

संक्षेप: दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 19% की गिरा गया। हालांकि, इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 6.5% बढ़ा है। इस बीच, आज कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 4 पर्सेंट तक चढ़कर 1,938 रुपये पर आ गए थे। 

Wed, 15 Oct 2025 07:04 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Tata Communication Q2 Result: आईटी और नेटवर्किंग सॉल्यूशंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस ने आज बुधवार को अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 19% की गिरा गया। हालांकि, इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 6.5% बढ़ा है। इस बीच, आज कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 4 पर्सेंट तक चढ़कर 1,938 रुपये पर आ गए थे। बता दें कि कंपनी के शेयर कल गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं।

क्या है डिटेल

टाटा कम्युनिकेशंस का नेट प्रॉफिट (PAT) सितंबर 2025 तिमाही में घटकर ₹183.21 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने ₹227.27 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। इस तरह साल-दर-साल (YoY) आधार पर मुनाफे में लगभग 19% की गिरावट आई है। वहीं, कंपनी का राजस्व बढ़कर ₹6,099 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹5,725.85 करोड़ था। यानी 6.5% की सालाना बढ़ोतरी। तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर भी कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही (₹190.14 करोड़) की तुलना में 3.64% घटा है।

शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल

नतीजों की घोषणा के बाद टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर 7% उछलकर ₹2,000 के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। एनएसई (NSE) पर शेयर ₹2,000 तक चढ़ गया। बीएसई (BSE) पर भी कंपनी का शेयर इसी स्तर पर पहुंचा, जो अब तक का सर्वाधिक मूल्य है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएसई पर ढ़कर ₹55,368 करोड़ हो गया था।

कंपनी का प्रदर्शन और सेक्टर पर प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा कम्युनिकेशंस का राजस्व वृद्धि यह संकेत देती है कि कंपनी की कोर नेटवर्किंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि, मुनाफे में गिरावट का कारण लागत में बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रभाव को माना जा रहा है।

