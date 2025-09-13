रिकवरी के ट्रैक पर टाटा का यह शेयर, 1200 रुपये तक जा सकता है भाव

शुक्रवार को जब शेयर बाजार गुलजार था तब टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा केमिकल्स के शेयर की चाल सुस्त नजर आई। इस साल मार्च में शेयर 756.45 रुपये के स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। इस लिहाज से शेयर रिकवरी मोड में है। शेयर के लिए 1200 रुपये का अनुमानित लक्ष्य है।

Tata chemicals share: बीते शुक्रवार को जब शेयर बाजार गुलजार था तब टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा केमिकल्स के शेयर की चाल सुस्त नजर आई। इस कंपनी के शेयर ट्रेडिंग के दौरान 958.20 रुपये के निचले स्तर तक आ गए और इसकी क्लोजिंग भी 961.15 रुपये के लाल निशान पर हुई। हालांकि, इस शेयर को लेकर टेक्निकल चार्ट कुछ और ही इशारा करते हैं। बता दें कि टाटा का यह शेयर अपने 52 हफ्ते के लो से रिकवरी मोड में है।

1200 रुपये तक जा सकता है भाव बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर में टेक्निकल चार्ट के हवाले से बताया गया है कि टाटा केमिकल्स के शेयर में करीब 25 पर्सेंट उछाल आ सकता है। इस शेयर के लिए संभावित लक्ष्य ₹1200 है। शेयर को सपोर्ट ₹955, ₹945 और ₹920 पर है। वहीं, ब्रेकआउट ₹972, ₹1000, ₹1030 और ₹1100 पर है। इस खबर के मुताबिक जब तक टाटा केमिकल्स का शेयर ₹955 से ऊपर बना रहता है, तब तक इसके शेयर में तेजी का रुख रहने की संभावना है। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,244.70 रुपये है। यह भाव पिछले साल था। वहीं, इस साल मार्च में शेयर 756.45 रुपये के स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।