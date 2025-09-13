Tata chemicals share upside potential target price is here रिकवरी के ट्रैक पर टाटा का यह शेयर, 1200 रुपये तक जा सकता है भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata chemicals share upside potential target price is here

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 08:22 AM
Tata chemicals share: बीते शुक्रवार को जब शेयर बाजार गुलजार था तब टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा केमिकल्स के शेयर की चाल सुस्त नजर आई। इस कंपनी के शेयर ट्रेडिंग के दौरान 958.20 रुपये के निचले स्तर तक आ गए और इसकी क्लोजिंग भी 961.15 रुपये के लाल निशान पर हुई। हालांकि, इस शेयर को लेकर टेक्निकल चार्ट कुछ और ही इशारा करते हैं। बता दें कि टाटा का यह शेयर अपने 52 हफ्ते के लो से रिकवरी मोड में है।

1200 रुपये तक जा सकता है भाव

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर में टेक्निकल चार्ट के हवाले से बताया गया है कि टाटा केमिकल्स के शेयर में करीब 25 पर्सेंट उछाल आ सकता है। इस शेयर के लिए संभावित लक्ष्य ₹1200 है। शेयर को सपोर्ट ₹955, ₹945 और ₹920 पर है। वहीं, ब्रेकआउट ₹972, ₹1000, ₹1030 और ₹1100 पर है। इस खबर के मुताबिक जब तक टाटा केमिकल्स का शेयर ₹955 से ऊपर बना रहता है, तब तक इसके शेयर में तेजी का रुख रहने की संभावना है। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,244.70 रुपये है। यह भाव पिछले साल था। वहीं, इस साल मार्च में शेयर 756.45 रुपये के स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे

जून तिमाही के दौरान टाटा केमिकल्स ने नेट प्रॉफिट में 80.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 316 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 175 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान परिचालन से इसका राजस्व लगभग 2 प्रतिशत घटकर 3,719 करोड़ रुपये रह गया, जिसका मुख्य कारण यूके में लोस्टॉक परिचालन बंद होना था। 31 मार्च, 2025 को, इसकी एक स्टेप-डाउन सहायक कंपनी ने निरंतर वित्तीय खराब प्रदर्शन के कारण नॉर्थविच में लोस्टॉक संयंत्र में सोडा ऐश का उत्पादन बंद कर दिया।

