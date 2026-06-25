टाटा संस की लिस्टिंग की चर्चा ने फिर पकड़ा जोर, फायदे की उम्मीद में चढ़ गया यह शेयर
मुख्य बातें
- नए नियमों से टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के शेयर बाजार में लिस्ट होने की संभावना बढ़ गई है
- गुरुवार को टाटा केमिकल्स के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली और ये 4 प्रतिशत उछल गए
- टाटा केमिकल्स के पास टाटा संस में 3% की हिस्सेदारी है, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 20000 करोड़ रुपये बैठता है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बड़ी नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए जारी नए नियमों ने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के शेयर बाजार में लिस्ट होने की संभावनाओं को एक बार फिर हवा दे दी है। इस खबर के बाद गुरुवार को टाटा केमिकल्स के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली और ये 4 प्रतिशत चढ़कर 770 रुपये के स्तर पर पहुंच गए।
आरबीआई के नए नियमों ने बढ़ाई टाटा संस पर लिस्टिंग की मजबूरी
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण NBFC यानी ऊपरी स्तर की वित्तीय कंपनियों की पहचान के लिए नए मानदंड तय किए। इन नियमों के अनुसार, जिन NBFC कंपनियों की कुल एसेट 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, उनके लिए शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य है। आरबीआई ने उद्योग जगत से आए उस सुझाव को खारिज कर दिया, जिसमें इस सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख करोड़ रुपये करने की मांग की गई थी।
साथ ही, पहले की जटिल मल्टी कैटेगरी सिस्टम को सरल बनाकर अब केवल संपत्ति के आकार के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन सी कंपनी इस दायरे में आती है। रेगुलेटर ने यह भी स्पष्ट किया कि इस श्रेणी में आने वाली संस्थाओं की पहचान हर साल विशेष तौर पर की जाएगी।
टाटा केमिकल्स को होगा सबसे बड़ा फायदा
टाटा संस की लिस्टिंग से सबसे अधिक फायदा टाटा केमिकल्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जैसी समूह की अन्य कंपनियों को हो सकता है। टाटा केमिकल्स के पास टाटा संस में 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जिसका अनुमानित मूल्य करीब 20 हजार करोड़ रुपये बैठता है। दिलचस्प बात यह है कि यह राशि टाटा केमिकल्स के वर्तमान बाजार पूंजीकरण के बराबर है। अगर टाटा संस लिस्ट होती है, तो यह टाटा केमिकल्स के शेयरधारकों के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता है
टाटा संस की संपत्ति 1.75 लाख करोड़ से अधिक
टाटा संस की अनुमानित स्टैंडअलोन संपत्ति 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो आरबीआई द्वारा तय सीमा को आसानी से पार कर जाती है। देश की सबसे बड़ी कंपनी समूह की इस होल्डिंग कंपनी को सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना था, लेकिन टाटा संस ने आरबीआई से अपना NBFC लाइसेंस समाप्त करने का आवेदन किया है।
अगर यह आवेदन मंजूर हो जाता है, तो लिस्टिंग की बाध्यता खत्म हो जाएगी। हालांकि, फिलहाल यह आवेदन लंबित है। पिछले साल जनवरी में आरबीआई ने ऊपरी स्तर की NBFC कंपनियों की जो सूची जारी की थी, उसमें यह कहा गया था कि टाटा संस का डी-रजिस्ट्रेशन अनुरोध विचाराधीन है।
निवेशकों की निगाहें आरबीआई के फैसले पर टिकी
अब सभी निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आरबीआई टाटा संस के NBFC लाइसेंस समाप्त करने के आवेदन पर क्या निर्णय लेता है। अगर यह आवेदन खारिज होता है या लंबित रहता है, तो टाटा संस के लिए शेयर बाजार में लिस्ट होना लगभग अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में टाटा केमिकल्स और अन्य ग्रुप कंपनियों के शेयरों में और तेजी आ सकती है। फिलहाल बाजार इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें