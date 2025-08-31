टाटा ग्रुप का आ रहा है मेगा IPO, सितंबर में मिलेगा निवेश का मौका! जानिए कब होगी लिस्टिंग

टाटा समूह की कंपनी का लक्ष्य है कि इस इश्यू के जरिए उसकी वैल्यूएशन लगभग 11 बिलियन डॉलर (करीब ₹91,000 करोड़) तक पहुंच जाए। यह इश्यू निवेशकों के लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह इस साल के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है।

Tata Capital IPO: टाटा समूह का मोस्ट अवेटेड आईपीओ अगले महीने सितंबर में निवेश के लिए खुल सकता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) टाटा कैपिटल 22 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में अपना 17,200 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने के लिए तैयारी में है। मामले से परिचित बाजार सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीओ से कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 11 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। टाटा कैपिटल 30 सितंबर तक शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। कंपनी का लक्ष्य है कि इस इश्यू के जरिए उसकी वैल्यूएशन लगभग 11 बिलियन डॉलर (करीब ₹91,000 करोड़) तक पहुंच जाए। यह इश्यू निवेशकों के लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह इस साल के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है।

क्या है डिटेल टाटा ग्रुप की यह वित्तीय सेवा कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) सेक्टर में मजबूत पकड़ रखती है। IPO के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने विस्तार और भविष्य की योजनाओं में करेगी। निवेशकों की नजर इस पर खासतौर से रहेगी क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनियां भरोसे और मजबूत प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। अगस्त में दायर मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार 47.58 करोड़ शेयरों के प्रस्तावित आईपीओ में 21 करोड़ इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है।

आईपीओ में 47.58 करोड़ शेयर शामिल होंगे, जिनमें 21 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। टाटा संस 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) 3.58 करोड़ शेयर बेचेगी। टाटा कैपिटल में टाटा संस की वर्तमान में 88.6% हिस्सेदारी है, और आईएफसी के पास 1.8% हिस्सेदारी है।