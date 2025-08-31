Tata Capital to launch 17200 crore rupees IPO in last week of september टाटा ग्रुप का आ रहा है मेगा IPO, सितंबर में मिलेगा निवेश का मौका! जानिए कब होगी लिस्टिंग, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Capital to launch 17200 crore rupees IPO in last week of september

टाटा ग्रुप का आ रहा है मेगा IPO, सितंबर में मिलेगा निवेश का मौका! जानिए कब होगी लिस्टिंग

टाटा समूह की कंपनी का लक्ष्य है कि इस इश्यू के जरिए उसकी वैल्यूएशन लगभग 11 बिलियन डॉलर (करीब ₹91,000 करोड़) तक पहुंच जाए। यह इश्यू निवेशकों के लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह इस साल के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 03:33 PM
share Share
Follow Us on
टाटा ग्रुप का आ रहा है मेगा IPO, सितंबर में मिलेगा निवेश का मौका! जानिए कब होगी लिस्टिंग

Tata Capital IPO: टाटा समूह का मोस्ट अवेटेड आईपीओ अगले महीने सितंबर में निवेश के लिए खुल सकता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) टाटा कैपिटल 22 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में अपना 17,200 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने के लिए तैयारी में है। मामले से परिचित बाजार सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीओ से कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 11 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। टाटा कैपिटल 30 सितंबर तक शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। कंपनी का लक्ष्य है कि इस इश्यू के जरिए उसकी वैल्यूएशन लगभग 11 बिलियन डॉलर (करीब ₹91,000 करोड़) तक पहुंच जाए। यह इश्यू निवेशकों के लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह इस साल के सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है।

क्या है डिटेल

टाटा ग्रुप की यह वित्तीय सेवा कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) सेक्टर में मजबूत पकड़ रखती है। IPO के जरिए जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने विस्तार और भविष्य की योजनाओं में करेगी। निवेशकों की नजर इस पर खासतौर से रहेगी क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनियां भरोसे और मजबूत प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। अगस्त में दायर मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार 47.58 करोड़ शेयरों के प्रस्तावित आईपीओ में 21 करोड़ इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है।

आईपीओ में 47.58 करोड़ शेयर शामिल होंगे, जिनमें 21 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। टाटा संस 23 करोड़ शेयर बेचेगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) 3.58 करोड़ शेयर बेचेगी। टाटा कैपिटल में टाटा संस की वर्तमान में 88.6% हिस्सेदारी है, और आईएफसी के पास 1.8% हिस्सेदारी है।

कंपनी की योजना

आईपीओ से मिली राशि का इस्तेमाल कंपनी के टियर-1 पूंजी आधार को मजबूत करने और आगे की उधारी सहित भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह आईपीओ सफल होने पर भारत के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बन जाएगा। नवंबर 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज के बाद हाल के वर्षों में आईपीओ लाने वाली यह टाटा समूह की दूसरी कंपनी होगी।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।