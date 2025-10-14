टाटा कैपिटल का शेयर 3% लुढ़का, अब क्या करें निवेशक? एक्सपर्ट को तेजी की उम्मीद

Tata Capital target price: फ्लैट लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल के शेयरों में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है, वह लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

Tata Capital target price: फ्लैट लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल के शेयरों में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है, वह लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। टाटा कैपिटल का शेयर मंगलवार को बीएसई में 330.15 रुपये के लेवल पर खुला। लेकिन कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव दिन में 319.05 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर टाटा कैपिटल का शेयर 319.75 रुपये पर था। बता दें, यह इश्यू प्राइस से भी कम है। ऐसे में निवेशकों के मन में कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस ब्रोकरेज को तेजी की उम्मीद ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। ब्रोकरेज हाउस ने Add रेटिंग दी है। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से 360 रुपये का टारगेट प्राइस निवेशकों के लिए सेट किया गया है।

ब्रोकरेज हाउस ने अपने नोट्स में कहा है कि टाटा कैपिटल की ग्रोथ प्रोफाइल काफी मजबूत है। रिपोर्ट में ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि लोन बुक का 80 प्रतिशत हिस्सा सेक्योर्ड सेगमेंट में है।

कल हुई थी लिस्टिंग सोमवार को टाटा कैपिटल की लिस्टिंग 1.56 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 331.10 रुपये पर एनएसई में हुई थी। इस कंपनी का इश्यू प्राइस 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था।

कंपनी के आईपीओ का साइज 15512 करोड़ रुपये था। यह आईपीओ 1.95 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल निवेशकों के लिए टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 से 8 अक्टूबर तक खुला था। बता दें, एंकर निवेशकों के जरिए भी कंपनी ने मोटा फंड जुटाया था। एंकर निवेशकों में एलआईसी भी शामिल है। एलआईसी ने 700 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के शेयर खरीदे हैं।