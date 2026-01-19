39% बढ़ गया टाटा की कंपनी का प्रॉफिट, कल शेयर पर रखें नजर

संक्षेप: इस तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी 26% बढ़कर ₹2,936 करोड़ पहुंच गई, जिससे साफ है कि लोन बिजनेस में ग्रोथ लगातार बनी हुई है। कंपनी के शेयर आज सोमवार को 359.25 रुपये पर बंद हुए हैं। अब कल मंगलवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

Tata Capital Share: टाटा ग्रुप की NBFC कंपनी टाटा कैपिटल ने दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं और आंकड़े काफी मजबूत नजर आए हैं। कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹1,285 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹922 करोड़ के मुकाबले करीब 39% ज्यादा है। यह बढ़त कंपनी की पहले से दी गई गाइडेंस के अनुरूप रही। वहीं, इस तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी 26% बढ़कर ₹2,936 करोड़ पहुंच गई, जिससे साफ है कि लोन बिजनेस में ग्रोथ लगातार बनी हुई है। कंपनी के शेयर आज सोमवार को 359.25 रुपये पर बंद हुए हैं। अब कल मंगलवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

क्या है डिटेल कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) भी तेजी से बढ़ा है। दिसंबर तिमाही के अंत तक टाटा कैपिटल का कुल AUM (मोटर फाइनेंस को छोड़कर) ₹2.34 लाख करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 26% की बढ़ोतरी दिखाता है। AUM में सबसे बड़ा योगदान SME सेगमेंट का रहा, जिसकी हिस्सेदारी ₹70,549 करोड़ है। वहीं, होम लोन और पर्सनल लोन जैसे प्रोडक्ट्स वाले रिटेल सेगमेंट की हिस्सेदारी करीब 60% है, जो कंपनी के बिजनेस का मजबूत आधार बना हुआ है।

एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी टाटा कैपिटल की स्थिति स्थिर और मजबूत बनी हुई है। तिमाही में क्रेडिट कॉस्ट घटकर 1% पर आ गई, जो पिछली तिमाही में 1.1% थी। कंपनी का ग्रॉस NPA 1.6% और नेट NPA 0.6% पर स्थिर रहा। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो प्री-प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42% बढ़कर ₹2,311 करोड़ पहुंच गया, जबकि प्रोविज़न भी इसी अनुपात में बढ़कर ₹581 करोड़ रहा। इससे पता चलता है कि कंपनी ग्रोथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस कर रही है।