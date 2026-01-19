Hindustan Hindi News
39% बढ़ गया टाटा की कंपनी का प्रॉफिट, कल शेयर पर रखें नजर

संक्षेप:

इस तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी 26% बढ़कर ₹2,936 करोड़ पहुंच गई, जिससे साफ है कि लोन बिजनेस में ग्रोथ लगातार बनी हुई है। कंपनी के शेयर आज सोमवार को 359.25 रुपये पर बंद हुए हैं। अब कल मंगलवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

Jan 19, 2026 08:31 pm IST
Tata Capital Share: टाटा ग्रुप की NBFC कंपनी टाटा कैपिटल ने दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं और आंकड़े काफी मजबूत नजर आए हैं। कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹1,285 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹922 करोड़ के मुकाबले करीब 39% ज्यादा है। यह बढ़त कंपनी की पहले से दी गई गाइडेंस के अनुरूप रही। वहीं, इस तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी 26% बढ़कर ₹2,936 करोड़ पहुंच गई, जिससे साफ है कि लोन बिजनेस में ग्रोथ लगातार बनी हुई है। कंपनी के शेयर आज सोमवार को 359.25 रुपये पर बंद हुए हैं। अब कल मंगलवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

क्या है डिटेल

कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) भी तेजी से बढ़ा है। दिसंबर तिमाही के अंत तक टाटा कैपिटल का कुल AUM (मोटर फाइनेंस को छोड़कर) ₹2.34 लाख करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 26% की बढ़ोतरी दिखाता है। AUM में सबसे बड़ा योगदान SME सेगमेंट का रहा, जिसकी हिस्सेदारी ₹70,549 करोड़ है। वहीं, होम लोन और पर्सनल लोन जैसे प्रोडक्ट्स वाले रिटेल सेगमेंट की हिस्सेदारी करीब 60% है, जो कंपनी के बिजनेस का मजबूत आधार बना हुआ है।

एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी टाटा कैपिटल की स्थिति स्थिर और मजबूत बनी हुई है। तिमाही में क्रेडिट कॉस्ट घटकर 1% पर आ गई, जो पिछली तिमाही में 1.1% थी। कंपनी का ग्रॉस NPA 1.6% और नेट NPA 0.6% पर स्थिर रहा। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो प्री-प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42% बढ़कर ₹2,311 करोड़ पहुंच गया, जबकि प्रोविज़न भी इसी अनुपात में बढ़कर ₹581 करोड़ रहा। इससे पता चलता है कि कंपनी ग्रोथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस कर रही है।

कंपनी ने क्या कहा?

नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए टाटा कैपिटल के MD और CEO राजीव सभरवाल ने कहा कि Q3FY26 में कंपनी ने सभी सेगमेंट्स में मजबूत ग्रोथ दर्ज की है और पोर्टफोलियो की गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले सतर्कता के तौर पर रोके गए अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में अब धीरे-धीरे तेजी आ रही है और स्लिपेज कम हो रहे हैं। शेयर पर नजर डालें तो टाटा कैपिटल का स्टॉक 13 अक्टूबर को ₹334 पर लिस्ट हुआ था और फिलहाल यह लिस्टिंग प्राइस से करीब 10.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत दिखता है।

