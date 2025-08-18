Tata Capital profit more than doubles to 1041 crore rupees in June quarter before IPO launch IPO आने से पहले ही टाटा की कंपनी ने किया कमाल, दोगुना हो गया प्रॉफिट, Business Hindi News - Hindustan
टाटा कैपिटल ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय बढ़कर 7,691.65 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 6,557.40 करोड़ रुपये थी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 07:52 PM
Tata Capital Q1 Result: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल ने सोमवार को बताया कि जून 2025 को समाप्त तिमाही में उसका समेकित नेट प्रॉफिट दोगुना से अधिक बढ़कर 1,040.93 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 472.21 करोड़ रुपये रहा था। टाटा कैपिटल ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय बढ़कर 7,691.65 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 6,557.40 करोड़ रुपये थी।

आ रहा है कंपनी का आईपीओ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने 47.58 करोड़ का आईपीओ लाने के लिए बाजार रेगुलेटरी सेबी के समक्ष इस महीने की शुरुआत में अपडेट दस्तावेज दाखिल किए थे। मामले से परिचित व्यक्ति ने तब बताया था कि आईपीओ का आकार दो अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन करीब 11 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष दाखिल दस्तावेजों (डीआरएचपी) के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ 21 करोड़ नए शेयर और 26.58 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। वर्तमान में, टाटा कैपिटल में टाटा संस की 88.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ

यदि यह सफल रहा, तो यह आईपीओ भारत के फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। नवंबर 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज के पदार्पण के बाद, यह हाल के सालों में टाटा समूह की दूसरी सार्वजनिक सूची भी होगी। यह आईपीओ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उच्च-स्तरीय एनबीएफसी के लिए सूचीबद्धता अधिदेश के अनुरूप किया जा रहा है, जिसके अनुसार उन्हें वर्गीकरण के तीन सालों के भीतर लिस्ट होना आवश्यक है। टाटा कैपिटल को सितंबर 2022 में उच्च-स्तरीय एनबीएफसी के रूप में नामित किया गया था।

