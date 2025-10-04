tata capital or LG india which company IPO have high GMP check here Tata Capital या फिर LG India, कौन जीतेगा IPO की बाजी, किसका GMP ज्यादा, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़tata capital or LG india which company IPO have high GMP check here

Tata Capital या फिर LG India, कौन जीतेगा IPO की बाजी, किसका GMP ज्यादा

IPO News: शेयर बाजार में अगला हफ्ता काफी व्यस्त रहेगा। दो कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। यह दो कंपनियां टाटा कैपिटल और एलजी इंडिया है। आइए जानते हैं कि ग्रे मार्केट में किसका पलड़ा भारी है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:38 AM
1. टाटा कैपिटल का आईपीओ (Tata Capital IPO)

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 15511.87 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 21 करोड़ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 26.58 करोड़ शेयर जारी करेगी। कंपनी का आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा।

टाटा कैपिटल के आईपीओ का प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14996 रुपये का दांव लगाना होगा। यह एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी 13 रुपये है। 2 अक्टूबर को कंपनी का आईपीओ 20 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। टाटा कैपिटल के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 30 रुपये प्रति शेयर रहा था।

ये भी पढ़ें:6 महीने में किया पैसा डबल, आज 7% चढ़ा भाव, क्यों हो रही AI स्टॉक की खरीदारी

2. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ (LG Electronics India Ltd. IPO)

इस कंपनी के आईपीओ का साइज 11607.01 करोड़ रुपये का है। कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 10.18 करोड़ शेयर जारी करेगी।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ निवेशको को लिए 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। कंपनी ने 1080 रुपये से 1140 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ का लॉट साइज 13 शेयरों का बनाया गया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14820 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 175 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ग्रे मार्केट में एलजी इंडिया आईपीओ अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

