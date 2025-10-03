Tata Capital IPO: एंकर निवेशकों के लिए आज ओपन हो रहा टाटा कैपिटल आईपीओ, GMP अब भी 20 रुपये

टाटा कैपिटल आईपीओ (Tata Capital Ltd IPO) आज यानी 3 अक्टूबर को एंकर निवेशकों के लिए खुल रहा है। रिटेल निवेशकों के लिए टाटा कैपिटल आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन होगा। निवेशकों के पास 8 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका होगा।

टाटा कैपिटल आईपीओ (Tata Capital Ltd IPO) आज यानी 3 अक्टूबर को एंकर निवेशकों के लिए खुल रहा है। रिटेल निवेशकों के लिए टाटा कैपिटल आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन होगा। निवेशकों के पास 8 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका होगा। एंकर निवेशकों से कंपनी 4641.83 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी।

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार एंकर निवेशकों में सरकारी बीमा कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एक्सिस एएमसी दांव लगा सकते हैं। हालांकि, इन कंपनियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है।

टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज क्या है? टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज 15,511.87 करोड़ रुपये का है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 21 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 26.58 करोड़ शेयर जारी करेगी। ऑफर फार सेल में टाटा संस भी अपनी हिस्से का शेयर बेच रहे हैं।

क्या है प्राइस बैंड? टाटा कैपिटल आईपीओ का प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट बनाया गया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को 14996 रुपये का कम से कम दांव लगाना होगा।

क्या है जीएमपी? (Tata Capital IPO GMP) ग्रे मार्केट में टाटा कैपिटल के आईपीओ की स्थिति कमजोर हुई है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में आज 20 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। 29 सितंबर को यह आईपीओ 27 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। बता दें, टाटा कैपिटल के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 28 रुपये प्रति शेयर रहा है।

कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल कैपिटल, जेपी मॉर्गन और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है।