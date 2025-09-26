6 अक्टूबर से ओपन होगा टाटा का IPO, अनलिस्टेड मार्केट में मिल रहे ये संकेत

Tata capital ipo: जानकारी के मुताबिक टाटा समूह की कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन होगा और 8 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। वहीं, एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया 3 अक्टूबर को शुरू होने वाली है।

Tata capital ipo: टाटा समूह की कंपनी टाटा कैपिटल के इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) का इंतजार खत्म होने वाला है। जानकारी के मुताबिक यह आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन होगा और 8 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। वहीं, एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया 3 अक्टूबर को शुरू होगी। हालांकि, कंपनी ने इश्यू प्राइस का ऐलान अभी नहीं किया है। आईपीओ का आकार 17,200 करोड़ रुपये अनुमानित है।

कौन बेच रहा हिस्सेदारी कंपनी के अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) के मुताबिक आईपीओ में 21 करोड़ नये शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 26.58 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर 47.58 करोड़ शेयर बाजार में उपलब्ध होंगे। ऑफर फॉर सेल के तहत प्रमोटर टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड अपनी 23 करोड़ हिस्सेदारी बेचेगा। वहीं, निवेशक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) 3.58 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी में है।

इस आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स में कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, बीएनपी परिबास, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स शामिल हैं।

अनलिस्टेड शेयरों में दबाव आईपीओ से पहले टाटा कैपिटल के अनलिस्टेड शेयरों में इसके शेयरों पर दबाव देखा जा रहा है। अनलिस्टेडजोन और शेयर्सकार्ट.कॉम के अनुसार ये शेयर इस समय करीब 735 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड हो रहे हैं, जबकि अप्रैल में इनका स्तर 1,125 रुपये तक पहुंच गया था। यानी इसमें लगभग 35% की गिरावट आई है। वहीं, वेल्थ विजडम इनकी कीमत और कम यानी 650 रुपये बता रहा है।