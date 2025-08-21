30 सितंबर से पहले ही लिस्ट होगा टाटा का मोस्ट अवेटेड IPO, कंपनी को दोगुना प्रॉफिट

इस ऑफर के तहत कंपनी लगभग 210 मिलियन नए शेयर जारी करेगी और साथ ही 266 मिलियन शेयर मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे जाएंगे। इस प्रक्रिया से न केवल टाटा कैपिटल को पूंजी जुटाने का मौका मिलेगा, बल्कि उसके प्रमुख निवेशक भी आंशिक निकास कर पाएंगे।

Tata Capital IPO: टाटा समूह की कंपनी टाटा कैपिटल अपने मोस्ट अवेटेड आईपीओ को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी का 2 बिलियन डॉलर (लगभग ₹17,200 करोड़) का आईपीओ जल्द ही निवेश के लिए ओपन हो सकता है। दरअसल, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की उस शर्त को पूरा करना है, जिसमें 30 सितंबर 2025 तक सभी बड़ी NBFCs को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि टाटा समूह का यह आईपीओ भारतीय फाइनेंस सेक्टर में सबसे बड़े इश्यूज में से एक हो सकता है।

क्या है डिटेल इस ऑफर के तहत कंपनी लगभग 210 मिलियन नए शेयर जारी करेगी और साथ ही 266 मिलियन शेयर मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे जाएंगे। इस प्रक्रिया से न केवल टाटा कैपिटल को पूंजी जुटाने का मौका मिलेगा, बल्कि उसके प्रमुख निवेशक भी आंशिक निकास कर पाएंगे। इससे कंपनी को अपने विकास, डिजिटल विस्तार और उधार देने की क्षमता को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईपीओ में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बेचने वालों में टाटा संस शामिल होगा, जो अपनी 88.6% हिस्सेदारी से लगभग 230 मिलियन शेयर ऑफर करेगा। इसके अलावा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) भी करीब 35.8 मिलियन शेयर बेचने की योजना बना रहा है। इससे टाटा संस की होल्डिंग कुछ हद तक कम होगी, लेकिन कंपनी का कंट्रोल उनके पास ही रहेगा।