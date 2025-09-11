Tata Capital IPO Tata group company 2 billion dollar issue likely in early October 25 अक्टूबर में आ रहा इस साल का मोस्ट अवेटेड IPO, दांव लगाने के लिए हो जाइए तैयार, Business Hindi News - Hindustan
Tata Capital IPO Tata group company 2 billion dollar issue likely in early October 25

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 04:38 PM
Tata Capital IPO: इस साल का मोस्ट अवेटेड टाटा कैपिटल का IPO अब अक्टूबर में आ सकता है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि टाटा ग्रुप की NBFC कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से थोड़ा सा अतिरिक्त समय मिलने के बाद अब अपने लंबे समय से इंतजार किए जा रहे आईपीओ को अक्टूबर के पहले पखवाड़े में लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि यह IPO निवेशकों के लिए खास माना जा रहा है क्योंकि टाटा ग्रुप की फाइनेंस सर्विस का यह पहला बड़ा इश्यू होगा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि RBI से मिली इस अनुमति के बाद टाटा कैपिटल अपने विकास योजनाओं और विस्तार के लिए मजबूत पूंजी जुटा सकेगी।

क्या है डिटेल

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यह पूरा प्रक्रिया निजी है और कंपनी इस सप्ताह तक अपने IPO रोडशो को पूरा करने का लक्ष्य रख रही है। रिपोर्ट के अनुसार, टाटा कैपिटल जल्द ही अपना दूसरा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार, टाटा कैपिटल का बहुप्रतीक्षित IPO पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कंपनी को आरबीआई से डेडलाइन बढ़ाने की मंजूरी मिलती है। दरअसल, 2022 में RBI ने टाटा कैपिटल को 'अपर-लेयर NBFC' के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसके चलते कंपनी को अनिवार्य रूप से तीन साल के भीतर लिस्ट होना था। यह डेडलाइन सितंबर 2025 में खत्म हो रही है। ऐसे में कंपनी IPO की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए RBI से अतिरिक्त समय मांग सकती है।

मेगा फंडरेज की तैयारी

यह IPO भारतीय बाजार में सबसे बड़े IPO में से एक माना जा रहा है। उम्मीद है कि कंपनी करीब ₹17,000 करोड़ (लगभग 2 बिलियन डॉलर) जुटाएगी और इसकी वैल्यूएशन लगभग 18 बिलियन डॉलर आंकी जा रही है। साइज के हिसाब से यह IPO, भारत के सबसे बड़े IPOs की सूची में शामिल हो सकता है, जहां अब तक हुंडई मोटर इंडिया का IPO सबसे बड़ा रहा है, उसके बाद LIC और Paytm आते हैं।

अनलिस्टेड शेयरों पर दबाव

IPO की तैयारी और बढ़ती चर्चा के बीच, टाटा कैपिटल के अनलिस्टेड शेयरों पर दबाव देखा जा रहा है। अप्रैल में जहां इनकी कीमत ₹1,125 तक पहुंच गई थी, वहीं अब यह करीब ₹785 तक गिर गई है, यानी लगभग 30% की गिरावट। विश्लेषकों का मानना है कि IPO की कीमत कंपनी के राइट्स इश्यू के करीब रखी जा सकती है, जिसके चलते अनलिस्टेड शेयरों में और गिरावट देखी जा सकती है।

