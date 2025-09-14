tata capital ipo size 17000 crore rupee ready to open 1 महीने अंदर ओपन हो जाएगा टाटा का 17000 करोड़ रुपये वाला IPO, IFC मोटा मुनाफा बनाने की तैयारी में, Business Hindi News - Hindustan
tata capital ipo size 17000 crore rupee ready to open

1 महीने अंदर ओपन हो जाएगा टाटा का 17000 करोड़ रुपये वाला IPO, IFC मोटा मुनाफा बनाने की तैयारी में

Tata Capital IPO: इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी) को टाटा कैपिटल के आगामी दो अरब अमेरिकी डॉलर (17,000 करोड़ रुपये) के आईपीओ से भारी मुनाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि विश्व बैंक समूह की यह यूनिट इस एनबीएफसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है।

Tarun Pratap Singh भाषाSun, 14 Sep 2025 05:01 PM
1 महीने अंदर ओपन हो जाएगा टाटा का 17000 करोड़ रुपये वाला IPO, IFC मोटा मुनाफा बनाने की तैयारी में

Tata Capital IPO: इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी) को टाटा कैपिटल के आगामी दो अरब अमेरिकी डॉलर (17,000 करोड़ रुपये) के आईपीओ से भारी मुनाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि विश्व बैंक समूह की यह यूनिट इस एनबीएफसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है। टाटा कैपिटल के डीआरएचपी के अनुसार, आईएफसी इस इश्यू में 3.58 करोड़ शेयर बेचेगी, जो 2011 में टाटा कैपिटल के क्लीनटेक कारोबार पर किए गए शुरुआती दांव का एक हिस्सा है।

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपने शेयरों को लिस्टिंग करने के लिए समय दिए जाने के बाद, टाटा कैपिटल अक्टूबर के पहले पखवाड़े में अपना दो अरब अमेरिकी डॉलर का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) ला सकती है। इससे पहले, एनबीएफसी कंपनी को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था।

विश्व बैंक समूह की प्राइवेट सेक्टर की यूनिट आईएफएसी ने 2011 में टाटा कैपिटल के साथ मिलकर टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड (टीसीसीएल) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना था। उस समय, भारत में स्वच्छ ऊर्जा को अब भी सब्सिडी पर निर्भर सेक्टर माना जाता था।

क्या करती टीसीसीएल

पिछले एक दशक में, टीसीसीएल एक प्रमुख ग्रीन फाइनेंस के रूप में उभरी है, जिसने सौर, पवन, बायोमास, स्मॉल हाइड्रोपावर, वाटर ट्रीटमेंट एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 500 से अधिक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को समर्थन दिया है। इसके अलावा, कंपनी ने 22,400 मेगावाट से अधिक क्लीन एनर्जी क्षमता को मंजूरी दी है और देश में सबसे व्यापक क्लीनटेक पोर्टफोलियो में से एक का निर्माण किया है। दस्तावेजों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2024-25 तक, क्लीनटेक और बुनियादी ढांचा लोन 18,000 करोड़ रुपये को पार कर गया था। यह पिछले दो साल में सालाना 32 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

टीसीसीएल के टाटा कैपिटल में विलय के बाद, आईएफसी के पास अब मूल एनबीएफसी में 7.16 करोड़ शेयर या लगभग 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसमें से, इसकी योजना आगामी आईपीओ में 3.58 करोड़ शेयर बेचने की है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

