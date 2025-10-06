टाटा कैपिटल का 17000 करोड़ का IPO आज खुलेगा, इस महीने बाजार में बड़े आईपीओ की धूम

Tata Cpaital IPO: इस माह कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ आएंगे, जिनके जरिए पांच अरब डॉलर से अधिक रकम जुटाने की उम्मीद की जा रही है। यह आंकड़ा इस साल आईपीओ के जरिए जुटाई गई राशि से अधिक होगा। निवेशकों की निगाहें सबसे अधिक टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ पर टिकी हैं।

देश के शेयर बाजार में आईपीओ की धूम अक्टूबर में भी जारी रहेगी। इस माह कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ आएंगे, जिनके जरिए पांच अरब डॉलर से अधिक रकम जुटाने की उम्मीद की जा रही है। यह आंकड़ा इस साल आईपीओ के जरिए जुटाई गई राशि से अधिक होगा। निवेशकों की निगाहें सबसे अधिक टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ पर टिकी हैं, जिनका कुल मूल्य 27 हजार करोड़ रुपये है।

इस साल अब तक सबसे बड़ा आईपीओ 15,512 करोड़ रुपये का टाटा कैपिटल का आईपीओ है। यह छह अक्टूबर को सबस्क्रिप्शन के लिए खुलेगा और आठ अक्टूबर को बंद होगा। इनमें 26.58 करोड़ शेयरों बिक्री होगी।

शेयर 13 अक्टूबर को लिस्ट होगा इसके ठीक बाद, दक्षिण कोरिया के एलजी समूह की भारतीय शाखा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड 7-9 अक्टूबर तक अपना 11,607 करोड़ रुपये का आईपीओ अभिदान के लिए खोलेगी। पिछले साल हुंदै मोटर्स इंडिया के सूचीबद्ध होने के बाद यह भारतीय बाजारों में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी होगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध होगा।

इन पर भी नजरें इसके अलावा रूबिकॉन रिसर्च का 1,377.5 करोड़ रुपये का आईपीओ नौ अक्टूबर को खुलेगा। वहीं. वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट का 3,000 करोड़ रुपये का आईपीओ भी इस माह आ सकता है। इसके अलावा पाइन लैब्स 6,000 करोड़ रुपये और कैनरा एसएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस 2,500 करोड़ रुपये का आईपीओ अक्टूबर में पेश कर सकती है।

इस साल 11 अरब डॉलर जुटाए वर्ष 2025 में कुल 78 कंपनियां पहले ही आईपीओ के जरिये मुख्य बाजार में प्रवेश कर चुकी हैं। जनवरी से सितंबर तक भारतीय कंपनियों ने पहले ही 11.2 अरब डॉलर जुटा लिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि साल के अंतिम तीन महीनों में 8 से 10 अरब डॉलर और जुट सकते हैं।