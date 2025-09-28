Tata Capital IPO: टाटा संस बेच रहे 23 करोड़ शेयर, 6 अक्टूबर से ओपन, GMP पहुंचा 21 रुपये

Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलने जा रहा है। कंपनी का आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के पास टाटा कैपिटल के आईपीओ पर 8 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा।

Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलने जा रहा है। कंपनी का आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के पास टाटा कैपिटल के आईपीओ पर 8 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। बता दें, कंपनी के आईपीओ का साइज 17200 करोड़ रुपये है।

कौन-कौन बेच रहा है आईपीओ के जरिए शेयर आईपीओ के जरिए कंपनी 47.58 करोड़ शेयर जारी करेगी। इसमें फ्रेश शेयर 21 करोड़ और ऑफर फार सेल के तहत 26.58 करोड़ शेयर शामिल हैं। ऑफर फार सेल के जरिए टाटा संस 23 करोड़ शेयर बेचने जा रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (International Finance Corporation) की तरफ से 2.58 करोड़ शेयर आईपीओ के जरिए बेचे जाएंगे। बता दें, टाटा संस की टाटा कैपिटल में कुल होल्डिंग 88.60 प्रतिशत है। वहीं, आईएफसी के पास 1.8 प्रतिशत हिस्सा है।

सोमवार को हो सकता है प्राइस बैंड का ऐलान टाटा कैपिटल के आईपीओ का प्राइस बैंड अभी तय नहीं हुआ है। सोमवार को टाटा कैपिटल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कंपनी की तरफ से इसी दिन प्राइस बैंड का ऐलान किया जा सकता है।

घटते GMP ने बढ़ाई टेंशन (Tata Capital GMP Today) इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को ग्रे मार्केट में टाटा कैपिटल का आईपीओ 21 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले 26 सितंबर को आईपीओ का जीएमपी 30 रुपये प्रति शेयर था। जोकि 27 सितंबर को घटकर 20 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर आ गया।

टाटा कैपिटल की वित्तीय स्थिति कैसी? वित्त वर्ष 2025 में टाटा कैपिटल का कुल प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 3655 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2024 में टाटा कैपिटल का प्रॉफिट 3327 करोड़ रुपये था। वहीं, वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवन्यू 28313 करोड़ रुपये पहुंच गया। जोकि वित्त वर्ष 2024 में 18175 करोड़ रुपये था।