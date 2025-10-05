Tata Capital IPO: कल से ओपन हो रहा टाटा कैपिटल का आईपीओ, GMP ₹10 के नीचे आया, ग्रे मार्केट ने बढ़ाई टेंशन

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 6 अक्टूबर यानी कल से ओपन हो रहा है। निवेशकों के पास 8 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका होगा। यह 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ है।

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 6 अक्टूबर यानी कल से ओपन हो रहा है। निवेशकों के पास 8 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका होगा। यह 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ है। इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए ग्रे मार्केट ने झटका दिया है। लगातार जीएमपी में गिरावट देखने को मिली है।

क्या है टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज टाटा कैपिटल आईपीओ के जरिए 15511.87 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेगी। कंपनी आईपीओ के जरिए 21 फ्रेश शेयर और 26.58 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। बता दें, ऑफर फार सेल के जरिए टाटा संस की तरफ से भी शेयरों की बिक्री की जा रही है।

टाटा कैपिटल के आईपीओ का प्राइस बैंड? कंपनी ने आईपीओ के लिए 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14996 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

एंकर निवेशकों से जुटाए 4641 करोड़ रुपये टाटा कैपिटल ने एंकर निवेशकों से 4641 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर निवेशकों को कंपनी की तरफ से 14.23 करोड़ शेयर जारी किया जाएगा। एंकर निवेशकों में भी सबसे बड़ा हिस्सा एलआईसी ने खरीदा है। सरकारी बीमा कंपनी ने 700 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

10 रुपये के नीचे आया जीएमपी (Tata Capital IPO GMP) टाटा कैपिटल के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द इस समय ग्रे मार्केट बना हुआ है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का भाव 10 रुपये से नीचे घटकर 9 रुपये पर आ गया है। 26 सितंबर को टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी 30 रुपये था। तब से अबतक जीएमपी में गिरावट का दौर जारी है।

बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।