tata capital IPO may announce Price band on monday check latest GMP Tata Capital IPO के प्राइस बैंड का सोमवार को हो सकता ऐलान, GMP पहुंचा 25 रुपये, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़tata capital IPO may announce Price band on monday check latest GMP

Tata Capital IPO के प्राइस बैंड का सोमवार को हो सकता ऐलान, GMP पहुंचा 25 रुपये

Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की बहुप्रतिक्षित कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ अगले महीने खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन होगा। वहीं, निवेशकों के लिए 8 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका मिल सकता है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 03:28 PM
share Share
Follow Us on
Tata Capital IPO के प्राइस बैंड का सोमवार को हो सकता ऐलान, GMP पहुंचा 25 रुपये

Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की बहुप्रतिक्षित कंपनी टाटा कैपिटल का आईपीओ अगले महीने खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 6 अक्टूबर को ओपन होगा। वहीं, निवेशकों के लिए 8 अक्टूबर तक दांव लगाने का मौका मिल सकता है। इस आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। टाटा कैपिटल ने सोमवार, 29 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है। दोपहर 12.30 बजे कंपनी से जुड़े लोग मीडिया से मुखातिब होंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी दिन टाटा कैपिटल की तरफ से प्राइस बैंड का ऐलान किया जा सकता है। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 3 सितंबर को खुल सकता है।

ये भी पढ़ें:6 महीने में 400% चढ़ा यह स्टॉक, शेयरों का भाव अब भी 100 रुपये से कम

टाटा कैपिटल का जीएमपी कितना? (Tata Capital IPO GMP)

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में टाटा कैपिटल का आईपीओ 25 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि पॉजिटिव लिस्टिंग के संकेत है। हालांकि, 26 सितंबर के मुकाबले आज 27 सितंबर को टाटा कैपिटल के जीएमपी में 5 रुपये की गिरावट आई है। गुरुवार को टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी 30 रुपये प्रति शेयर था।

कैसा होगा टाटा कैपिटल का आईपीओ

यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। टाटा कैपिटल की तरफ से आईपीओ के जरिए नए शेयर भी जारी किए जाएंगे। वहीं, कुछ मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी भी कम करेंगे। टाटा कैपिटल, आईपीओ के जरिए 21,00,00,000 नए शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के तहत कंपनी 47,58,24,280 शेयर जारी करेगी।

ये भी पढ़ें:72 गुना सब्सक्रिप्शन, GMP दिखा रहा हर शेयर पर 100 रुपये का फायदा

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए भी आईपीओ में कोटा तय किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज 17000 करोड़ रुपये हो सकता है। बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा कैपिटल के आईपीओ को लिस्टिंग के लिए अतिरिक्त समय दिया है। पहले लिस्टिंग की डेडलाइन 30 सितंबर थी।

क्या हो सकता है प्राइस बैंड

अनिस्टेड मार्केट में 350 रुपये से 380 रुपये के आस-पास टाटा कैपिटल के आईपीओ का अनुमान जता रहा है। बता दें, चालू वित्त वर्ष की तिमाही में टाटा कैपिटल का नेट प्रॉफिट 1041 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।