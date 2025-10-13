Tata Capital IPO Listing: ₹330 पर लिस्ट हुआ टाटा कैपिटल का आईपीओ, निवेशक गदगद, 1 लॉट पर ₹184 का हुआ फायदा
Tata Capital IPO Listing: टाटा कैपिटल की शेयर बाजार में सधी शुरुआत हुई है। बीएसई में यह स्टॉक 1.23 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 330 रुपये पर लिस्ट हुआ है। वहीं, एनएसई में भी टाटा कैपिटल के शेयरों में लिस्टिंग के वक्त तेजी देखने को मिली है।
Tata Capital IPO Listing: टाटा कैपिटल की शेयर बाजार में सधी शुरुआत हुई है। बीएसई में यह स्टॉक 1.23 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 330 रुपये पर लिस्ट हुआ है। वहीं, एनएसई में भी टाटा कैपिटल के शेयरों में लिस्टिंग के वक्त तेजी देखने को मिली है। NSE में टाटा कैपिटल का आईपीओ 1.23 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 330 रुपये पर लिस्ट हुआ है। बता दें, टाटा कैपिटल के आईपीओ का प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर तय किया था। कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14996 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। इस हिसाब से योग्य निवेशकों को एक लॉट पर 184 रुपये का फायदा हुआ है।
ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। जिससे मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद कम ही हो गई थी। आज घरेलू बाजार भी संघर्ष कर रहा है। इसका भी नकारात्मक प्रभाव कंपनी की लिस्टिंग पर दिखा है।
आईपीओ किया गया था 1.96 गुना सब्सक्राइब
टाटा कैपिटल आईपीओ 1.96 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 1.10 गुना, क्यूआईबी सेक्शन में 3.42 गुना और एनआईआई में 1.98 गुना सब्सक्राइब किया गया था। टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक रिटेल निवेशकों के लिए खुला था।
एलआईसी ने भी लगाया है टाटा कैपिटल पर दांव
टाटा कैपिटल का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 3 अक्टूबर को ओपन हुआ था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 4641.83 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर निवेशकों में एलआईसी भी शामिल है। सरकारी बीमा कंपनी ने 700 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के शेयर खरीदे हैं।
टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज 15511.87 करोड़ रुपये था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 21 करोड़ फ्रेश शेयर और 26.58 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी किया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)