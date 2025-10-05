Tata Capital IPO GMP touched 7 5 rupee five experts suggested to subscribe ग्रे मार्केट में Tata Capital IPO सुस्त, फिर भी 5-5 एक्सपर्ट्स दे रहे दांव लगाने की सलाह, GMP घटकर ₹7.5 पर आया, Business Hindi News - Hindustan
ग्रे मार्केट में Tata Capital IPO सुस्त, फिर भी 5-5 एक्सपर्ट्स दे रहे दांव लगाने की सलाह, GMP घटकर ₹7.5 पर आया

Tata Capital IPO GMP: टाटा कैपिटल का आईपीओ कल यानी 6 अक्टूबर से खुल जाएगा। 2025 का यह सबसे बड़ा आईपीओ है। हालांकि, ग्रे मार्केट में लगातार बिगड़ती स्थिति के बाद अब निवेशकों के मन में दुविधा खड़ी हो गई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 04:06 PM
Tata Capital IPO GMP: टाटा कैपिटल का आईपीओ कल यानी 6 अक्टूबर से खुल जाएगा। 2025 का यह सबसे बड़ा आईपीओ है। हालांकि, ग्रे मार्केट में लगातार बिगड़ती स्थिति के बाद अब निवेशकों के मन में दुविधा खड़ी हो गई है। क्या इस स्टॉक पर दांव लगाया जाए या नहीं। ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति भले ही अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एक्सपर्ट्स टाटा कैपिटल के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं।

एक्सपर्ट्स दे रहे हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह

1- इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने लॉन्ग टर्म में टाटा कैपिटल के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की बात कही है। ब्रोकरेज हाउस AAA रेटिंग, एसेट क्वालिटी और प्रोडक्ट्स में विविधता की वजह से इस आईपीओ पर दांव लगाने की बात कही है। बता दें, टाटा कैपिटल, टाटा समूह की फ्लैगशिप कंपनी है। कंपनी की मौजूदगी फिजिकल के साथ-साथ डिजिटल भी है।

2- देवेन चोकसी

एक्सपर्ट ने अपने नोट्स में टाटा कैपिटल के आईपीओ की वैल्यूएशन को सही बताया है।

3- बीपी वेल्थ

इस ब्रोकरेज हाउस का भी मानना है कि कंपनी का आईपीओ सही वैल्यूएशन पर आया है। ब्रोकरेज हाउस ने मीडियम से लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।

4- मेहता इक्विटी

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस ब्रोकरेज हाउस भी टाटा कैपिटल के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आईपीओ लिस्टिंग गेन दे सकता है। वहीं, लॉन्ग टर्म में यह अच्छी वैल्यू बना सकता है।

5- केनारा बैंक सिक्योरिटीज

इस ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है। केनारा बैंक सिक्योरिटीज ने अपने नोट्स में लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए निवेश करने की बात कही है।

टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी? (Tata Capital IPO)

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार 5 अक्टूबर को 3 बजे ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 7.5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले 4 अक्टूबर को कंपनी का जीएमपी 4 रुपये प्रति शेयर था। बता दें, टाटा कैपिटल के आईपीओ के जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर आईपीओ पर दांव लगाने की सलाह नहीं देता है।)

