Tata Capital IPO gmp reached 27 rupee issue going to open from 6 october Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल आईपीओ के GMP ने किया गदगद, अभी से दिखा रहा ₹27 का फायदा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Capital IPO gmp reached 27 rupee issue going to open from 6 october

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल आईपीओ के GMP ने किया गदगद, अभी से दिखा रहा ₹27 का फायदा

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को खुल रहा है। इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों की निगाह इस समय ग्रे मार्केट पर टिकी हुई है। निवेशक इस बात पर ध्यान लगाए हुए हैं कि टाटा कैपिटल का आईपीओ ग्रे मार्केट में कैसा प्रदर्शन कर रहा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 07:53 AM
share Share
Follow Us on
Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल आईपीओ के GMP ने किया गदगद, अभी से दिखा रहा ₹27 का फायदा

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को खुल रहा है। इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों की निगाह इस समय ग्रे मार्केट पर टिकी हुई है। निवेशक इस बात पर ध्यान लगाए हुए हैं कि टाटा कैपिटल का आईपीओ ग्रे मार्केट में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अच्छी बात यह है कि कल यानी सोमवार और आज के जीएमपी में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:1 महीने में पैसा डबल, यह चर्चित कंपनी कर रही पैसों की बारिश

कितना है जीएमपी? (Tata Capital IPO GMP Today)

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आज 30 सितंबर को टाटा कैपिटल का आईपीओ 27 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कल भी आईपीओ का जीएमपी 27 रुपये ही था। हालांकि, 28 सितंबर को टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी 28 रुपये प्रति शेयर था। बता दें, अब तक का सबसे अधिक जीएमपी 26 सितंबर को रहा है। तब टाटा कैपिटल का आईपीओ 30 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था।

सोमवार को हुआ प्राइस बैंड का ऐलान

टाटा कैपिटल के आईपीओ का प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14996 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के लिए यह चर्चित आईपीओ 3 अक्टूबर को ही ओपन होगा।

ये भी पढ़ें:रिलायंस पावर बेच रहा इन 5 कंपनियों का 100% हिस्सा, जानें कितने में हुई डील

टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज 15511.87 करोड़ रुपये का है। कंपनी 21 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 26.58 करोड़ शेयर जारी करेगी। टाटा कैपिटल के आईपीए के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG Intime India Pvt.Ltd को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।