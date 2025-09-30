Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल आईपीओ के GMP ने किया गदगद, अभी से दिखा रहा ₹27 का फायदा

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को खुल रहा है। इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों की निगाह इस समय ग्रे मार्केट पर टिकी हुई है। निवेशक इस बात पर ध्यान लगाए हुए हैं कि टाटा कैपिटल का आईपीओ ग्रे मार्केट में कैसा प्रदर्शन कर रहा है।

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को खुल रहा है। इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों की निगाह इस समय ग्रे मार्केट पर टिकी हुई है। निवेशक इस बात पर ध्यान लगाए हुए हैं कि टाटा कैपिटल का आईपीओ ग्रे मार्केट में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। अच्छी बात यह है कि कल यानी सोमवार और आज के जीएमपी में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कितना है जीएमपी? (Tata Capital IPO GMP Today) इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आज 30 सितंबर को टाटा कैपिटल का आईपीओ 27 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कल भी आईपीओ का जीएमपी 27 रुपये ही था। हालांकि, 28 सितंबर को टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी 28 रुपये प्रति शेयर था। बता दें, अब तक का सबसे अधिक जीएमपी 26 सितंबर को रहा है। तब टाटा कैपिटल का आईपीओ 30 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था।

सोमवार को हुआ प्राइस बैंड का ऐलान टाटा कैपिटल के आईपीओ का प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14996 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। बता दें, टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के लिए यह चर्चित आईपीओ 3 अक्टूबर को ही ओपन होगा।

टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज 15511.87 करोड़ रुपये का है। कंपनी 21 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए 26.58 करोड़ शेयर जारी करेगी। टाटा कैपिटल के आईपीए के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG Intime India Pvt.Ltd को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।