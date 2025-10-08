टाटा के IPO को 1.95 गुना सब्सक्रिप्शन, ग्रे मार्केट में सुस्त रफ्तार, आपने लगाया है दांव?

आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर है। टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी ₹2 है, जो मामूली बढ़त को दिखाता है। इसके अपर बैंड पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का मूल्यांकन लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये है।

Tata Capital ipo: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की क्लोजिंग हो गई। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के 15,512 करोड़ रुपये के आईपीओ में 33,34,36,996 शेयरों के मुकाबले 65,12,29,590 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जो 1.95 गुना सब्सक्रिप्शन के बराबर है। इस इश्यू को सभी निवेशक श्रेणियों में फुल सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। बता दें कि टाटा कैपिटल का आईपीओ इस वर्ष का सबसे बड़ा इश्यू है।

किस हिस्से में कितना सब्सक्रिप्शन पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए कोटा को 3.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए निर्धारित हिस्से को 1.98 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी को 1.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। बता दें कि टाटा कैपिटल ने शुक्रवार को 68 घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशकों से 4,642 करोड़ रुपये जुटाए।

इश्यू प्राइस कितना था? आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर है। टाटा कैपिटल के आईपीओ का जीएमपी ₹2 है, जो मामूली बढ़त को दिखाता है। इसके अपर बैंड पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का मूल्यांकन लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये है। आईपीओ में कुल 47.58 करोड़ शेयर शामिल हैं। इसमें 21 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और 26.58 करोड़ शेयरों का बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल है।

आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी के टियर-1 पूंजी आधार को मजबूत करने और आगे की उधारी सहित भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बता दें कि नवंबर, 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज के पदार्पण के बाद, यह हाल के वर्षों में टाटा समूह की दूसरी सार्वजनिक सूचीबद्धता होगी।