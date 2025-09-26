Tata AIG Insurance Suspended Cashless Claim service in Max Hospitals मैक्स हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी Tata AIG की कैशलेस सुविधा, दो और कंपनियों ने सस्पेंड की सर्विसेज, Business Hindi News - Hindustan
मैक्स हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी Tata AIG की कैशलेस सुविधा, दो और कंपनियों ने सस्पेंड की सर्विसेज

टाटा एआईजी इंश्यरोंस (Tata AIG Insurance) ने मैक्स हॉस्पिटल्स (Max Hospitals) में कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की सुविधा को बंद कर दिया है। इसी के साथ वह तीसरी इंश्योरेंस कंपनी बन गई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 04:07 PM
टाटा एआईजी इंश्यरोंस (Tata AIG Insurance) ने मैक्स हॉस्पिटल्स (Max Hospitals) में कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की सुविधा को बंद कर दिया है। इसी के साथ वह तीसरी इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। जिसने मैक्स हॉस्पिटल्स के साथ यह सुविधा बंद किया है। इससे पहले स्टार हेल्थ और नीवा बूपा ने पहले ही अपनी यह सर्विस इस हॉस्पिटल्स में बंद कर दी थी। वहीं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने दिल्ली-एनसीआर स्थिति मैक्स हॉस्पिटल्स में कैशलेस क्लेम सेटलेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है।

क्या कुछ कहा है मैक्स ने?

स्टार हेल्थ, नीवा बूपा और टाटा एआईजी ने जहां देशभर के मैक्स हॉस्पिटल्स के लिए कैशलेस सर्विसेज को सस्पेंड किया है। तो वहीं केयर कैशलेस क्लेम का सस्पेंशन दिल्ली और एनसीआर में स्थिति मैक्स हॉस्पिटल्स के लिए है। मैक्स हॉस्पिटल्स के प्रवक्ता के अनुसार, “10 फरवरी 2025 को मैक्स हेल्थकेयर लिमिटेड ने केयर हेल्थ को बताया था कि दिल्ली और एनसीआर स्थिति सभी हॉस्पिटल्स में अब कैशलेस की सुविधा नहीं मिलेगी। यह फैसला 17 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा।”

टाटा एआईजी ने 10 सितंबर 2025 को मैक्स हॉस्पिटल्स की कैशलेस सेवाओं का सस्पेंड कर दिया था। मैक्स ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी टैरिफ में अचानक कमी की मांग की थी।

टाटा एआईजी पर मैक्स ने लगाया आरोप

मैक्स हेल्थकेयर के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान में कहा, “मैक्स हेल्थकेयर और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दो वर्षीय टैरिफ एग्रीमेंट के रिन्यूवल को लेकर बैठक की और उसपर साइन किया। जुलाई 2025 ममें टाटा एआईजी ने अचानक एक बैठक बुलाई और सहमत टैरिफ को कम करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने उस समय धमकाया था कि अगर हम सहमत नहीं हुए तो कैशलेस सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा। जब हम सहमत नहीं हुए तब उन्होंने कैशलेस सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया।”

टाटा एआईजी से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस मसले पर बातचीत जारी है। कुछ दिन में समाधान हो जाएगा। टाटा एआईजी ने अपने बयान में कहा है कि ग्राहकों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए स्पेशल व्यवस्था बनाई गई है। कंपनी का कहना है “सभी दावों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है और उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा रहा है। हमारी डेडिकेटेड सर्विस टीम हर एक केस को ध्यान पूर्वक देख रही है। जिससे ग्राहकों को कोई असुविधा ना हो।”

