टाटा के इस AI स्टॉक पर टूट पड़े विदेशी निवेशक, खरीद डाले कंपनी के और शेयर

टाटा एलेक्सी में मार्च तिमाही के दौरान विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी 2.52% बढ़ाई है। चौथी तिमाही के आखिर में टाटा एलेक्सी में विदेशी निवेशकों की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 11.08% पहुंच गई है।

भारतीय शेयर बाजार के लिए वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही काफी मुश्किल भरी रही है। आईटी सेक्टर पर बिकवाली का ज्यादा दबाव रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने चौथी तिमाही में आईटी सेक्टर में जमकर बिकवाली की है। NSDL के डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने चौथी तिमाही के दौरान 20,658 करोड़ रुपये के आईटी स्टॉक्स बेचे। इस वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स में तिमाही के दौरान 21 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई। हालांकि, एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) स्टॉक को विदेशी निवेशकों ने चौथी तिमाही के दौरान चुपचाप जमकर खरीदा। यह टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी लिमिटेड का शेयर है। यह बात फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कही गई है।

विदेशी निवेशकों ने टाटा एलेक्सी में बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने मार्च 2026 तिमाही के दौरान टाटा एलेक्सी (Tata Elxsi) में अपनी हिस्सेदारी 2.52 पर्सेंट बढ़ाई है। तिमाही के आखिर में टाटा एलेक्सी में विदेशी निवेशकों की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 11.08 पर्सेंट पहुंच गई है। दिग्गज बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) का भी टाटा एलेक्सी पर बड़ा दांव है। टाटा एलेक्सी में एलआईसी की हिस्सेदारी 6.59 पर्सेंट है।

टाटा एलेक्सी का बिजनेस

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन सर्विसेज ऑफर करती है। टाटा एलेक्सी प्रॉडक्ट के डिवेलपमेंट और रीइमेजनिंग के लिए डिजाइन डिजिटल अप्रोच फॉलो करती है। डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट से जुड़े काम में टाटा एलेक्सी IoT के साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), वर्चुअल रियल्टी और क्लाउड बतौर टूल्स इस्तेमाल करती है। डिजाइनिंग और डिवेलपमेंट के अलावा टाटा एलेक्सी अपने ग्राहकों को सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट सर्विसेज ऑफर करती है।

6 महीने में करीब 25% टूट गए हैं टाटा एलेक्सी के शेयर

टाटा एलेक्सी (Tata Elxsi) के शेयर पिछले 6 महीने में करीब 25 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 27 अक्टूबर 2025 को 5586.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 24 अप्रैल 2026 को 4196.50 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक टाटा एलेक्सी के शेयर 19 पर्सेंट टूट गए हैं। अगर पिछले 2 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 41 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। टाटा एलेक्सी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6733.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3970 रुपये है।