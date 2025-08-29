टैरिफ के टेंशन ने ₹10 लाख करोड़ डूबोए, 2 दिन में सेंसेक्स ने लगया 1622 अंकों का गोता

Stock Market: पिछले दो कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स करीब 1,622 और निफ्टी 467 अंक फिसल चुका है। इस गिरावट से निवेशकों को करीब 10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। भारत पर कुल 50 फीसद टैरिफ लागू होने से निवेशकों में टेंशन बढ़ गई है।

अमेरिका में भारतीय उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के अगले दिन गुरुवार को भी घरेलू शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 706 अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी में 211 अंकों की गिरावट रही। सेंसेक्स लगभग तीन सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया है। टैरिफ से लागू होने से पहले भी मंगलवार को बाजार में तेज गिरावट आई थी। पिछले दो कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स करीब 1,622 और निफ्टी 467 अंक फिसल चुका है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बुधवार को घरेलू शेयर बाजार बंद रहे थे।

सेंसेक्स 705.97 अंक गिरकर 80,080.57 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 773.52 अंक गिरकर 80,013.02 पर आ गया था। वहीं, निफ्टी 211.15 अंक यानी 0.85 प्रतिशत गिरकर 24,500.90 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 849.37 अंक टूटा था। निफ्टी में भी 255.70 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी।

दो दिन में 10 लाख करोड़ डूबे शेयर बाजार में पिछले दो कारोबारी सत्रों की गिरावट से निवेशकों को कुल 9.69 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। गिरावट के इन दो सत्रों में बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 9,69,740.79 करोड़ रुपये गिरकर 4,45,17,222.66 करोड़ रुपये (5.08 लाख करोड़ डॉलर) रह गया।

ये क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित एनएसई में टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद को छोड़कर सभी समूहों के सूचकांक लाल निशान में रहे। आईटी, रियलिटी, एफएमसीजी, बैंकिंग, फार्मा, मेटल, हेल्थ, ऑयल एंड गैस और ऑटो समूहों के सूचकांकों में गिरावट रही। क्षेत्रवार सूचकांकों में सर्विस सेक्टर में सर्वाधिक 2.27 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि टेलीकॉम में 1.73 प्रतिशत, IT में 1.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में ज्यादा बिकवाली हुई। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.27 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 1.45 प्रतिशत टूट गया।

विदेशी निवेशकों की निकासी तेज शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 6,516.49 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,060.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।