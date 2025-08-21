tariff clouds hovering over the stock market will gst reform reduction provide relief? शेयर मार्केट पर मंडराते टैरिफ के बादल, क्या GST सुधार से मिलेगी राहत, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़tariff clouds hovering over the stock market will gst reform reduction provide relief?

शेयर मार्केट पर मंडराते टैरिफ के बादल, क्या GST सुधार से मिलेगी राहत

Drigraj Madheshia रॉयटर्सThu, 21 Aug 2025 08:48 AM
अमेरिकी टैरिफ और विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने के दबाव के कारण, इस साल भारतीय शेयर मार्केट में केवल मामूली बढ़ोतरी होने का अनुमान है। विश्लेषकों का मानना है कि बाजार के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का इंतजार अब साल 2026 तक खिंच सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद, विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय शेयरों में लगभग 13 अरब डॉलर (लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपये) की शुद्ध बिकवाली की है। इसका बाजार पर सीधा असर पड़ा है।

एशियाई बाजारों से पिछड़ता भारत

इस साल अब तक निफ्टी 50 में केवल 5.2% की बढ़ोतरी हुई है, जो एशियाई और अन्य उभरते बाजारों (17 से 18% की बढ़ोतरी) के मुकाबले काफी कम है। अगर यही रुझान रहा, तो पांच साल में पहली बार निफ्टी इन सूचकांकों से पिछड़ जाएगा।

भविष्य के अनुमान

विश्लेषकों के एक सर्वे के मुताबिक, निफ्टी 50 इस साल के अंत तक केवल 3.9% बढ़कर 25,834 पर पहुंच सकता है। इसके नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान अब 2026 के लिए है। इसी तरह, सेंसेक्स के 2026 के अंत तक 91,370 पर पहुंचने का अनुमान है।

अर्थव्यवस्था पर असर

विश्लेषकों का कहना है कि कमजोर आर्थिक आंकड़े, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और कंपनियों के मुनाफे में सुस्ती के कारण विदेशी निवेशकों का पैसा वापस आने में समय लगेगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन कंपनियों का मुनाफा पिछले पांच तिमाहियों से सिंगल डिजिट में ही रहा है।

जीएसटी में कटौती का असर

अक्टूबर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में होने वाली संभावित कटौती से उपभोक्ता खर्च बढ़ने और कंपनियों के मुनाफे में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा असर होने में समय लगेगा।

उच्च वैल्यूएशन चिंता का विषय

भारतीय शेयर बाजार का वैल्यूएशन (मूल्यांकन) दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। सेंसेक्स अगले साल की कमाई के आधार पर 23 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो लगभग अमेरिकी S&P 500 के बराबर है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इतनी ऊंची कीमतों के चलते बाजार में गिरावट भी आ सकती है।

