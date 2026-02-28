Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

15000% से अधिक का रिटर्न, 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट होली के बाद

Feb 28, 2026 04:19 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Stock Split: निवेशकों को 10 साल में 15000 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने वाली कंपनी TANFAC Industries Ltd ने शेयरों को बांटने का फैसला किया है। कंपनी अपने शेयरों को 02 हिस्सों में बांटने जा रही है। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि होली के बाद है।

15000% से अधिक का रिटर्न, 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट होली के बाद

Stock Split: निवेशकों को 10 साल में 15000 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने वाली कंपनी TANFAC Industries Ltd ने शेयरों को बांटने का फैसला किया है। कंपनी अपने शेयरों को 02 हिस्सों में बांटने जा रही है। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि होली के बाद है।

ये भी पढ़ें:₹1.70 लाख तक सोना, ₹3 लाख की चांदी! इजरायल- US तनाव की वजह से बढ़ेंगे दाम?

होली के बाद रिकॉर्ड डेट

TANFAC Industries Ltd ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 02 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। कंपनी ने आज शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि इस स्टॉक स्प्लिट के लिए 9 मार्च 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। बता दें, कंपनी के शेयरों का पहली बार बंटवारा होने जा रहा है।

शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है?

शुक्रवार को TANFAC Industries Ltd के शेयर बीएसई में 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 4161.05 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 27 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.95 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। कंपनी का 52 वीक हाई बीएसई में 5064.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2510 रुपये है। TANFAC Industries Ltd का मार्केट कैप 4150.65 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:15000 तक टूटकर आएगा निफ्टी! एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा, दो साल तक जारी रहेगी गिरावट

तीन साल में 342% की तेजी

दो साल में TANFAC Industries Ltd के शेयरों की कीमतों में 118 प्रतिशत की तेजी और तीन साल में यह स्टॉक 342 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल पहले कंपनी के शेयरों को खरीद कर होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1532 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, 10 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 15602 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

ये भी पढ़ें:कंपनी दे रही है पहली बार बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट 10 मार्च से पहले, कीमत 50 रुपये

लगातार डिविडेंड भी दे रही है कंपनी

बीएसई पर उपलब्ध डाटा के अनुसार TANFAC Industries Ltd ने आखिरी बार निवेशकों को 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 9 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को बांटा था। इससे पहले 2024 में एक शेयर पर कंपनी की तरफ से 7 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।

इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.81 प्रतिशत है। दिसंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार पब्लिक के पास 48.19 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Multibagger Stock Stocks Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,