Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकार ने जारी की नई किस्त! 1.31 करोड़ लाभार्थियों के खातों में आए 1,000 रुपये, तुरंत चेक करें बैलेंस

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • तमिलनाडु सरकार ने 'मदिप्पुमिगु मगलिर तित्तम' योजना के तहत करीब 1.31 करोड़ महिलाओं को तोहफा दिया है
  • सरकार ने इस योजना के तहत बैंक खातों में जून महीने की ₹1,000 की सहायता राशि भेज दी है
  • यह मुख्यमंत्री सी
  • जोसेफ विजय के कार्यकाल में जारी की गई दूसरी मासिक किस्त है
सरकार ने जारी की नई किस्त! 1.31 करोड़ लाभार्थियों के खातों में आए 1,000 रुपये, तुरंत चेक करें बैलेंस

तमिलनाडु सरकार ने राज्य की करोड़ों महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए जून महीने की वित्तीय सहायता राशि उनके बैंक खातों में भेज दी है। सरकार की लोकप्रिय महिला सहायता योजना ‘मदिप्पुमिगु मगलिर तित्तम’ के तहत करीब 1.31 करोड़ महिला लाभार्थियों को इस महीने की किस्त जारी की गई है। प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 1,000 रुपये की सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की गई। यह मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जारी की गई दूसरी मासिक किस्त है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सरकार लगातार इस योजना को जारी रखे हुए है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार की यह योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उनके डेली खर्चों में मदद करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, हर महीने की तरह इस बार भी सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। सरकार का दावा है कि यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक बन चुकी है और इससे गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को काफी सहायता मिल रही है।

ये भी पढ़ें:NSE IPO की आहट से रॉकेट बना यह शेयर, 2 दिन में 28% की तेजी
ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1-1% चढ़ा

विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया था। हालांकि, फिलहाल पुरानी योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह की राशि ही दी जा रही है। सरकार का कहना है कि चुनावी घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और भविष्य में बढ़ी हुई सहायता राशि से जुड़ी योजना पर भी काम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि यह योजना पहले पूर्ववर्ती सरकार के समय एक अलग नाम से संचालित होती थी। उस दौरान भी महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती थी। नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद योजना का नाम बदल दिया, लेकिन लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता और भुगतान की प्रक्रिया को जारी रखा है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। यही कारण है कि हर महीने की निर्धारित तारीख पर राशि सीधे खातों में भेजी जा रही है। इससे लाभार्थियों को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।

ये भी पढ़ें:6.48 लाख निवेशकों का पैसा क्या होगा? शेयर बाजार से गायब होने जा रहा ये शेयर

राज्य की लाखों महिलाओं ने इस योजना को परिवार के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मददगार बताया है। सरकार का मानना है कि ऐसी योजनाएं महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,