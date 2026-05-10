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तमिलनाडु के CM विजय ने इन शेयरों पर लगाया दांव, स्टॉक से भी ज्यादा इसमें है निवेश; फटाफट चेक करें पोर्टफोलियो

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Tamil Nadu CM Vijay share: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय का शेयर बाजार में भी निवेश है, जो उनकी कुल नेटवर्थ का लगभग 0.04% है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि उन्होंने किन-किन कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाया है?

तमिलनाडु के CM विजय ने इन शेयरों पर लगाया दांव, स्टॉक से भी ज्यादा इसमें है निवेश; फटाफट चेक करें पोर्टफोलियो

Tamil Nadu CM Vijay share: तमिलनाडु की राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने वाले और मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले विजय ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का जो ब्योरा दिया था, वह बेहद दिलचस्प है। विजय की कुल घोषित संपत्ति ₹624 करोड़ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी नेटवर्थ के बावजूद उन्होंने शेयर बाजार (Stock Market) में भी निवेश किया है। विजय के पोर्टफोलियो को बारीकी से समझें तो इसमें FD जैसे पारंपरिक निवेश और भारी-भरकम बैंक बैलेंस नजर आता है। आइए जानते हैं कि उन्होंने किन-किन कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाया है?

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कैसा है विजय का शेयर पोर्टफोलियो?

विजय के पोर्टफोलियो में लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य मात्र ₹19.37 लाख है। हालांकि, यह उनकी कुल संपत्ति का 0.04% से भी कम है। विजय ने जयनगर प्रॉपर्टीज में उनके ₹19.03 लाख के शेयर हैं। इसके अलावा सन पेपर मिल्स में उन्होंने ₹25,000 का निवेश किया है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) में भी उनका निवेश है। शेयर बाजार में लिस्टेड इस सरकारी बैंक में उनके पास केवल ₹9,600 के शेयर हैं। वर्तमान में IOB का शेयर ₹35 के आसपास कारोबार कर रहा है। विजय ने किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश नहीं किया है, जो बताता है कि वे बाजार के जोखिम से दूर रहना पसंद करते हैं।

सेविंग्स अकाउंट में ₹213 करोड़

हलफनामे का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा विजय का बैंक बैलेंस है। विजय के इंडियन ओवरसीज बैंक (सालिग्रामम शाखा) के एक सामान्य बचत खाते (Savings Account) ₹213.36 करोड़ जमा हैं। यह उनकी कुल नेटवर्थ के एक-तिहाई से भी अधिक हिस्सा है। आमतौर पर इतनी बड़ी रकम लोग निवेश करते हैं, लेकिन विजय ने इसे नकदी के रूप में बैंक में रखा है।

FD और अन्य संपत्तियों का विवरण

बैंक डिपॉजिट के प्रति विजय का भरोसा अटूट दिखता है। उन्होंने अलग-अलग बैंकों में ₹100 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराई है>

  • एक्सिस बैंक:- 40 करोड़
  • इंडियन ओवरसीज बैंक:- 25 करोड़
  • HDFC बैंक:- 20 करोड़
  • SBI:- 15 करोड़

इसके अलावा उनके पास ₹1.20 करोड़ का सोना (883 ग्राम) और ₹15 लाख की चांदी है। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन विजय के पास ₹13.52 करोड़ का कार कलेक्शन है। उनकी अचल संपत्ति की कीमत ₹220 करोड़ है, जिसमें आवासीय, कमर्शियल और खेती योग्य जमीन शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी घोषित वार्षिक आय ₹184.53 करोड़ रही।

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विजय का पोर्टफोलियो किसी आधुनिक निवेशक जैसा नहीं, बल्कि एक बेहद सुरक्षित और पारंपरिक निवेशक जैसा है, जो जोखिम भरे शेयरों के बजाय बैंक डिपॉजिट और रियल एस्टेट पर अधिक भरोसा करता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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