Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

₹25 लाख का हेल्थ कवर + 1 साल की मैटरनिटी लीव; CM विजय ने किए ये बड़े ऐलान

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • तमिलनाडु के CM सी
  • जोसेफ विजय ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बड़ा ऐलान किया है
  • मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना का कवर ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है
  • वहीं तीसरे बच्चे के जन्म पर महिला सरकारी कर्मचारियों को अब 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी
CM Vijay
तमिलनाडु के CM सी. जोसेफ विजय ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर किया बड़ा ऐलान किया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme) के तहत मिलने वाले सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 गुना बढ़ाने की घोषणा की है। अब इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹5 लाख की जगह ₹25 लाख तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। सरकार के इस फैसले को गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च उठाने वाले परिवारों के लिए बड़े राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच किसी व्यक्ति के लिए विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उसका मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। सरकार का उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या वह राज्य के किस हिस्से में रहता है, इसके आधार पर उसे इलाज से वंचित न होना पड़े।

ये भी पढ़ें:इस IPO में पैसा लगाने वालों की मौज! 63% तेजी के साथ ₹465 पर लिस्ट हुआ शेयर
ये भी पढ़ें:शेयर मार्केट में गिरावट हुई तेज, सेंसेक्स 77000 के नीचे

स्वास्थ्य बीमा कवर ₹25 लाख

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों के सामने आने वाली आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाओं को कम करने की दिशा में काम कर रही है। स्वास्थ्य बीमा कवर को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का मतलब है कि पात्र परिवारों को अब महंगे इलाज के समय पहले की तुलना में काफी अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है। खासतौर पर गंभीर बीमारियों, बड़े ऑपरेशन और लंबे समय तक चलने वाले इलाज में अस्पताल का बिल काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में बीमा कवर की सीमा बढ़ने से परिवारों पर इलाज का आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस बढ़े हुए कवर के तहत कौन-कौन से इलाज शामिल होंगे और योजना के विस्तृत नियम क्या होंगे, इसकी जानकारी लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार देखना जरूरी होगा।

विधायकों के लिए भी कई नई सुविधाओं की घोषणा

स्वास्थ्य बीमा के अलावा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विधायकों के लिए भी कई नई सुविधाओं की घोषणा की। नियम 110 के तहत की गई घोषणा में उन्होंने बताया कि विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को सुनने और सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए आधिकारिक वाहन और मासिक भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे विधायक अपने क्षेत्रों में अधिक आसानी से पहुंच सकेंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने तथा संबंधित विभागों के साथ उनका समाधान कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन सुविधाओं का उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्रों में जनता से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिक सक्षम बनाना है।

मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन

तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला भी किया है। मुख्यमंत्री ने तीसरे बच्चे के जन्म पर महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन करने की घोषणा की है, यानी अब पहले और दूसरे बच्चे की तरह तीसरे बच्चे के जन्म पर भी पात्र महिला सरकारी कर्मचारियों को एक साल की मातृत्व छुट्टी मिल सकेगी। पहले ऐसी महिला कर्मचारियों को, जिनके दो या उससे अधिक जीवित बच्चे हैं, तीसरे बच्चे के जन्म पर अधिकतम 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी। वहीं, दो से कम जीवित बच्चों वाली विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिनों तक की मैटरनिटी लीव का प्रावधान था।

तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश

सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की ओर से विधानसभा में बताया गया कि महिला कर्मचारियों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है। तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव की अवधि पिछले सालों में लगातार बढ़ाई गई है। साल 2011 में इसे 90 दिनों से बढ़ाकर 6 महीने किया गया था। इसके बाद 2016 में इसे 9 महीने किया गया और जुलाई 2021 में इसे बढ़ाकर 365 दिन यानी एक साल कर दिया गया था। अब तीसरे बच्चे के मामले में भी एक साल की छुट्टी का प्रावधान किए जाने से महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:HG इंफ्रा को यूपी से मिले 2 बड़े ऑर्डर, गिरते बाजार में 10% तक उछले शेयर
ये भी पढ़ें:Bhadoni News: दो माह से जारी नहीं हो रहा जन्म प्रमाण पत्र, रोष

तमिलनाडु सरकार की इन घोषणाओं में स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला कर्मचारियों के अधिकार और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पहुंच को मजबूत करने पर जोर दिखाई देता है। ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिनके लिए महंगे इलाज का खर्च उठाना मुश्किल होता है। वहीं, तीसरे बच्चे पर 365 दिन की मैटरनिटी लीव से महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए अधिक समय मिलेगा। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्रता, लागू नियमों और सरकार की विस्तृत गाइडलाइन के आधार पर मिलेगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।