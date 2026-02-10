6 महीने में 416% चढ़ा गया यह शेयर, खरीदने की मची है लूट, ₹46 है भाव

संक्षेप: शेयर में यह तेजी ऐसे समय आई जब दलाल स्ट्रीट पर भी रौनक दिखी और पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में करीब 0.2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। भारत–अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बने सकारात्मक माहौल ने निवेशकों के सेंटीमेंट को और मजबूत किया।

TAKE Solutions: ₹50 से कम कीमत वाला स्मॉल-कैप शेयर टेक सॉल्यूशंस मंगलवार, 10 फरवरी को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी के साथ चर्चा में रहा। इंट्रा-डे ट्रेड में यह शेयर करीबन 5% उछलकर ₹46.85 तक पहुंच गया, जो इसका 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर है। शेयर में यह तेजी ऐसे समय आई जब दलाल स्ट्रीट पर भी रौनक दिखी और पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में करीब 0.2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। भारत–अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बने सकारात्मक माहौल ने निवेशकों के सेंटीमेंट को और मजबूत किया।

6 महीने में तगड़ा रिटर्न अगर रिटर्न की बात करें तो टेक सॉल्यूशंस निवेशकों के लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। अप्रैल 2025 में शेयर का 52 हफ्तों का निचला स्तर ₹6.70 था, जहां से अब तक इसमें करीब 591% की जबरदस्त उछाल आ चुकी है। बीते 1 साल में शेयर 300%, जबकि पिछले 6 महीनों में 420% चढ़ चुका है। इसके अलावा, 3 महीनों में 100% और पिछले 1 महीने में 15% की तेजी भी दर्ज की गई है। यही वजह है कि यह शेयर स्मॉल-कैप निवेशकों की रडार पर बना हुआ है।

शेयरों में तेजी की वजह तेजी की एक बड़ी वजह कंपनी का हालिया ऐलान भी माना जा रहा है। टेक सॉल्यूशंस ने 'वन मिनट क्लिनिक' (One Minute Clinic) नाम से एक नया AI-सक्षम स्मार्ट डायग्नोस्टिक और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर यूनिट शुरू करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी ने इस जानकारी को 10 फरवरी को सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत रेगुलेटरी फाइलिंग में साझा किया। यह पहल भारत के बढ़ते प्रिवेंटिव हेल्थकेयर सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।