6 महीने में 416% चढ़ा गया यह शेयर, खरीदने की मची है लूट, ₹46 है भाव
शेयर में यह तेजी ऐसे समय आई जब दलाल स्ट्रीट पर भी रौनक दिखी और पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में करीब 0.2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। भारत–अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बने सकारात्मक माहौल ने निवेशकों के सेंटीमेंट को और मजबूत किया।
TAKE Solutions: ₹50 से कम कीमत वाला स्मॉल-कैप शेयर टेक सॉल्यूशंस मंगलवार, 10 फरवरी को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी के साथ चर्चा में रहा। इंट्रा-डे ट्रेड में यह शेयर करीबन 5% उछलकर ₹46.85 तक पहुंच गया, जो इसका 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर है। शेयर में यह तेजी ऐसे समय आई जब दलाल स्ट्रीट पर भी रौनक दिखी और पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में करीब 0.2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। भारत–अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बने सकारात्मक माहौल ने निवेशकों के सेंटीमेंट को और मजबूत किया।
6 महीने में तगड़ा रिटर्न
अगर रिटर्न की बात करें तो टेक सॉल्यूशंस निवेशकों के लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। अप्रैल 2025 में शेयर का 52 हफ्तों का निचला स्तर ₹6.70 था, जहां से अब तक इसमें करीब 591% की जबरदस्त उछाल आ चुकी है। बीते 1 साल में शेयर 300%, जबकि पिछले 6 महीनों में 420% चढ़ चुका है। इसके अलावा, 3 महीनों में 100% और पिछले 1 महीने में 15% की तेजी भी दर्ज की गई है। यही वजह है कि यह शेयर स्मॉल-कैप निवेशकों की रडार पर बना हुआ है।
शेयरों में तेजी की वजह
तेजी की एक बड़ी वजह कंपनी का हालिया ऐलान भी माना जा रहा है। टेक सॉल्यूशंस ने 'वन मिनट क्लिनिक' (One Minute Clinic) नाम से एक नया AI-सक्षम स्मार्ट डायग्नोस्टिक और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर यूनिट शुरू करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी ने इस जानकारी को 10 फरवरी को सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत रेगुलेटरी फाइलिंग में साझा किया। यह पहल भारत के बढ़ते प्रिवेंटिव हेल्थकेयर सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
क्या है डिटेल
कंपनी के मुताबिक, ये क्लिनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ही मिनटों में जरूरी हेल्थ चेक, डिजिटल रिपोर्ट, शुरुआती बीमारी के संकेत और टेली-कंसल्टेशन की सुविधा देंगे। टेक सॉल्यूशंस इन स्मार्ट हेल्थ यूनिट्स को चीन से इम्पोर्ट करने की योजना बना रही है, ताकि तेजी से इनका विस्तार किया जा सके। कंपनी के डायरेक्टर परमेश्वर धनगरे ने कहा कि आने वाले समय में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर भारत की हेल्थ सिस्टम की अहम नींव बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत का प्रिवेंटिव हेल्थकेयर मार्केट 2030 तक $197 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे इस सेक्टर में बड़े मौके बनते नजर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
