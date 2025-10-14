1200% चढ़ चुका है यह शेयर, विजय केडिया का है बड़ा दांव, अब कंपनी बांट रही 1 बोनस शेयर

संक्षेप: साइबर सिक्योरिटी कंपनी टीएसी इंफोसेक के शेयर डेढ़ साल में 1200% से ज्यादा चढ़ गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 15 लाख से ज्यादा शेयर हैं। मल्टीबैगर कंपनी अब अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने जा रही है।

साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री से जुड़ी एक छोटी कंपनी टीएसी इंफोसेक के शेयरों ने पिछले डेढ़ साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले डेढ़ साल में 1200 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टीएसी इंफोसेक के शेयर मंगलवार को NSE पर 1379.95 रुपये पर बंद हुए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का टीएसी इंफोसेक पर बड़ा दांव है। केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के 15 लाख से ज्यादा शेयर हैं। मल्टीबैगर कंपनी अब अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने जा रही है। टीएसी इंफोसेक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1697 रुपये है।

1200% से अधिक चढ़ गए कंपनी के शेयर

टीएसी इंफोसेक (TAC Infosec) के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 106 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 27 मार्च 2024 को खुला था और यह 2 अप्रैल तक ओपन रहा। टीएसी इंफोसेक के शेयर 5 अप्रैल 2025 को 290 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 304.50 रुपये पर बंद हुए। पिछले डेढ़ साल में कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 106 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले टीएसी इंफोसेक के शेयर 1200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 651.50 रुपये है।

केडिया फैमिली के पास कंपनी के 15 लाख से ज्यादा शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया का टीएसी इंफोसेक पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में टीएसी इंफोसेक के 11,47,500 शेयर हैं। कंपनी में विजय केडिया की 10.95 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, विजय केडिया के बेटे अंकित केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 3,82,500 शेयर हैं। कंपनी में अंकित केडिया की हिस्सेदारी 3.65 पर्सेंट है। केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के टोटल 15,30,000 शेयर हैं। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा मार्च 2025 तिमाही तक का है।