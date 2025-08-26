TAC Infosec Share crossed 1100 rupee level Vijay Kedia holds over 15 lakh Share विजय केडिया के दांव वाली इस कंपनी पर टूटे लोग, 900% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
विजय केडिया के दांव वाली इस कंपनी पर टूटे लोग, 900% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर

टीएसी इंफोसेक के शेयर मंगलवार को 1100 रुपये के पार पहुंच गए हैं। करीब डेढ़ साल पहले कंपनी का आईपीओ 106 रुपये के दाम पर आया था। विजय केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 15 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 04:23 PM
दिग्गज निवेशक विजय केडिया के दांव वाली कंपनी टीएसी इंफोसेक पर लोग टूट पड़े हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ दिन से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। टीएसी इंफोसेक के शेयर मंगलवार को 5 पर्सेंट और चढ़कर 1100.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले डेढ़ साल से कम में 900 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। टीएसी इंफोसेक का आईपीओ मार्च 2024 में आया था। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 106 रुपये था। मंगलवार को NSE पर कंपनी के 24000 शेयरों के बाय ऑर्डर पेंडिंग थे।

केडिया फैमिली के पास 15 लाख से ज्यादा शेयर
विजय केडिया ने टीएसी इंफोसेक (TAC Infosec) पर बड़ा दांव लगाया हुआ है। केडिया फैमिली की टीएसी इंफोसेक में बड़ी हिस्सेदारी है। विजय केडिया के पर्सनल पोर्टफोलियो में कंपनी के 11,47,500 शेयर हैं। कंपनी में उनकी 10.95 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा मार्च 2025 तिमाही तक का है। विजय केडिया के बेटे अंकित केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 3,82,500 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 3.65 पर्सेंट है। केडिया फैमिली की कंपनी में टोटल 14.6 फीसदी हिस्सेदारी है।

सहायक कंपनी के आईपीओ को बोर्ड की मंजूरी
टीएसी इंफोसेक लिमिटेड की सहायक इकाई साइबरस्कोप वेब3 सिक्योरिटी को पिछले दिनों अमेरिका में आईपीओ लॉन्च करने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। साइबरस्कोप आने वाले हफ्तों में यूएस स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के पास ड्रॉफ्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट जमा करेगी।

कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन दोगुना से ज्यादा कर दिया था पैसा
आईपीओ में टीएसी इंफोसेक के शेयर का दाम 106 रुपये था। कंपनी के शेयर 5 अप्रैल 2024 को 290 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर और चढ़ गए। कंपनी के शेयर कारोबार के आखिर में 304.50 रुपये पर बंद हुए। यानी, कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया।

