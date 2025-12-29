7वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का ऐलान

संक्षेप: Dividend Stocks: डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। ताल टेक लिमिटेड (TAAL Tech Limited) ने फिर से डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दिया है। जिसमें अब 10 दिन से कम का समय बचा है।

Dividend Stocks: डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। ताल टेक लिमिटेड (TAAL Tech Limited) ने फिर से डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दिया है। जिसमें अब 10 दिन से कम का समय बचा है।

क्या कुछ बताया है कंपनी ताल टेक लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को दूसरे अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया है। कंपनी ने कहा कि 16 जनवरी को डिविडेंड की घोषणा की जाएगी। योग्य निवेशकों को 5 फरवरी या उससे पहले डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा।

7वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी इस कंपनी ने पहली बार योग्य निवेशकों को 2018 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी ने 2021 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी की तरफ से हर शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया गया था। आखिरी बार ताल टेक लिमिटेड के शेयर 6 जून 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड मिला था।

शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन? शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर ताल टेक लिमिटेड के शेयर 0.87 प्रतिशत की तेजी के साथ 2900 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1.24 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.62 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 4344 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 2100 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 903 करोड़ रुपये का है।

5 साल में ताल टेक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 1042 प्रतिशत की तेजी आई है।