7वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का ऐलान

TAAL Tech Limited may give another dividend record date announced
संक्षेप:

Dividend Stocks: डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। ताल टेक लिमिटेड (TAAL Tech Limited) ने फिर से डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दिया है। जिसमें अब 10 दिन से कम का समय बचा है।

Dec 29, 2025 04:57 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
क्या कुछ बताया है कंपनी

ताल टेक लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 6 जनवरी 2026, दिन मंगलवार को दूसरे अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया है। कंपनी ने कहा कि 16 जनवरी को डिविडेंड की घोषणा की जाएगी। योग्य निवेशकों को 5 फरवरी या उससे पहले डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा।

7वीं बार डिविडेंड देने जा रही है कंपनी

इस कंपनी ने पहली बार योग्य निवेशकों को 2018 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी ने 2021 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी की तरफ से हर शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया गया था। आखिरी बार ताल टेक लिमिटेड के शेयर 6 जून 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। जिसके बाद योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड मिला था।

शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन?

शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर ताल टेक लिमिटेड के शेयर 0.87 प्रतिशत की तेजी के साथ 2900 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1.24 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.62 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 4344 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 2100 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 903 करोड़ रुपये का है।

5 साल में ताल टेक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 1042 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
