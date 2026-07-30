दोगुना हुआ मुनाफा, 9% उछला शेयर! इस कंपनी ने निवेशकों को कर दिया मालामाल
मुख्य बातें
- Syrma SGS टेक का जून तिमाही में शुद्ध मुनाफा ₹100 करोड़ और रेवेन्यू 68% बढ़कर ₹1,589 करोड़ पहुंच गया है
- मजबूत नतीजों के बाद कंपनी का शेयर करीब 9% उछल गया
- मैनेजमेंट ने FY27 में 30% से अधिक ग्रोथ का भरोसा जताया है, जबकि बोर्ड ने ₹1,000 करोड़ फंड जुटाने की मंजूरी भी दी है
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस (EMS) कंपनी Syrma SGS Tech के शेयर गुरुवार को करीब 9% तक उछल गए। इसकी वजह कंपनी के जून तिमाही (Q1 FY27) के शानदार नतीजे रहे। मजबूत बिक्री, दोगुना मुनाफा और मैनेजमेंट के भरोसेमंद आउटलुक ने निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर ₹1,468 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कंपनी ने जून तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 68% बढ़ाकर ₹1,589 करोड़ दर्ज किया, जो बाजार के अनुमान से काफी बेहतर रहा। वहीं, नेट प्रॉफिट दोगुना होकर ₹100 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹50 करोड़ था। इसके अलावा EBITDA 85% बढ़कर ₹161 करोड़ हो गया और EBITDA मार्जिन भी 9.2% से बढ़कर 10.1% पर पहुंच गया, जो बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन का संकेत है।
कंपनी ने बताया कि इस शानदार प्रदर्शन के पीछे ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपोर्ट बिजनेस की मजबूत मांग रही। एक्सपोर्ट से होने वाली आय में सालाना आधार पर 67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह कुल रेवेन्यू का 24% हिस्सा रही। ऑटो सेक्टर से आय 78%, कंज्यूमर बिजनेस 68%, हेल्थकेयर 100%, इंडस्ट्रियल 31% और आईटी व रेलवे सेगमेंट में 199% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई।
मैनेजिंग डायरेक्टर जे.एस. गुर्जाल ने कहा कि कंपनी ने FY27 की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की है और उसे पूरा भरोसा है कि वह 30% से अधिक रेवेन्यू ग्रोथ के अपने लक्ष्य को भी पार कर सकती है। उन्होंने FY27 के लिए ₹1,500 करोड़ के एक्सपोर्ट रेवेन्यू और 10.5% EBITDA मार्जिन के लक्ष्य को भी दोहराया। उनका कहना है कि फिलहाल बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है, हालांकि, आयातित इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सप्लाई में देरी के कारण डिलीवरी का समय थोड़ा बढ़ा है।
भविष्य की ग्रोथ को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने ₹1,000 करोड़ तक फंड जुटाने को भी मंजूरी दी है। यह रकम QIP या अन्य अनुमत तरीकों से जुटाई जाएगी। साथ ही कंपनी अपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रही है, जिससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मजबूत होगी। हालांकि, इस दौरान कंपनी का कुल कर्ज बढ़कर ₹686 करोड़ हो गया, जो पिछली तिमाही में ₹353 करोड़ था।
ब्रोकरेज हाउस भी कंपनी के नतीजों से उत्साहित हैं। HSBC ने शेयर पर 'Buy' रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹1,750 का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, जेफरीज (Jefferies) ने भी 'Buy' रेटिंग बनाए रखी है और कहा कि ऑटो, कंज्यूमर और एक्सपोर्ट बिजनेस की मजबूत ग्रोथ से कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। कुल मिलाकर, मजबूत तिमाही नतीजों और सकारात्मक आउटलुक ने Syrma SGS Tech को निवेशकों की नजर में फिर से आकर्षक बना दिया है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।