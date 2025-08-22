कौन थे स्वराज पॉल? पीएम नरेंद्र मोदी ने निधन पर जताया दुख, जालंधर से था कनेक्शन

Swraj Paul died in London: लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेस मैन और समाजसेवी स्वराज पॉल का निधन गुरुवार को हो गया। उनका निधन 94 वर्ष की आयु में लंदन में हुआ है। स्वराज पॉल की तबियत खराब होने के बाद उन्हें हाल ही में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था

Swraj Paul died in London: लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेस मैन और समाजसेवी स्वराज पॉल का निधन गुरुवार को हो गया। उनका निधन 94 वर्ष की आयु में लंदन में हुआ है। स्वराज पॉल की तबियत खराब होने के बाद उन्हें हाल ही में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जहां उनका निधन हो गया। बता दें, स्वराज पॉल की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है।

कौन थे स्वराज पॉल? स्वराज पॉल यूके की कपारो ग्रुप के संस्थापक थे। संडे टाइम्स की अमिरों की सूचि में स्वराज पॉल का नाम हमेशा आता था। इस बार वो इस लिस्ट में 81वें स्थान पर थे। उनकी अनुमानित संपत्ति 2 बिलियन डॉलर के करीब थी। स्वराज पॉल स्टील और इंजीनियरिंग सेक्टर में प्रमुख तौर पर काम कर रहे थे।

1996 में हाउस ऑफ लॉर्डस में उन्हें आजीवन सदस्य बनाया गया। वो ट्रेड, शिक्षा और उद्यमिता की कमेटी में सहयोग करते रहे। लॉर्ड पॉल लगातार भारत और इंग्लैंड के सम्बन्धों को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। लंदन जू को बचाने में लॉर्ड पॉल की भूमिका काफी अहम रही थी। बता दें, कई दशकों तक उनका राजनीति, सेवा, बिजनेस में प्रभाव बना रहा। वो ब्रिटेन में सबसे अमीर एशियाई मूल के व्यक्तियों में से एक थे।

जालंधर में हुआ था जन्म स्वराज पॉल का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। पॉल 1960 में अपनी बेटी के अम्बिका के इलाज के लिए यूके गए थे। हालांकि, उनकी बेटी का देहांत 4 साल की ही उम्र में हो गया था। अपनी बेटी की याद में स्वराज पॉल ने अम्बिका पॉल फाउंडेशन की शुरुआत की। जोकि शिक्षा और स्वास्थ में दुनिया भर में मदद करता है।