रैपिडो की अपनी हिस्सेदारी बेचेगी Swiggy, इंस्टामार्ट पर हुआ यह फैसला

रैपिडो में एमआईएच इन्वेस्टमेंट्स वन बीवी को हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। यह सौदा करीब 2,400 करोड़ रुपये का है। इंस्टामार्ट को एक अलग इकाई स्विगी इंस्टामार्ट प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 10:22 PM
ऑनलाइन फूड और किराना डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी लिमिटेड के बोर्ड ने राइड-हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो में नीदरलैंड स्थित एमआईएच इन्वेस्टमेंट्स वन बीवी को हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक यह सौदा करीब 2,400 करोड़ रुपये का है।

स्विगी ने शेयर बाजार को दी सूचना

स्विगी ने शेयर बाजार को दी एक सूचना में कहा कि वह 10 इक्विटी शेयर और 1,63,990 सीरीज-डी ‘अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीय शेयरों’ (सीसीपीएस) को नीदरलैंड स्थित कंपनी एमआईएच इन्वेस्टमेंट्स (प्रोसस समूह) को बेचेगी। यह सौदा लगभग 1,968 करोड़ रुपये का होगा। कंपनी ने कहा कि रैपिडो का संचालन करने वाली कंपनी ‘रॉपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ में हिस्सेदारी बिक्री का रणनीतिक फैसला निवेश के मूल्य को साकार करने और शेयरधारकों के हित में लिया गया है।

स्विगी ने एक अन्य सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने रैपिडो में उसकी अन्य 35,958 सीरीज-डी सीसीपीएस को सेतु एआईएफ ट्रस्ट (वेस्टब्रिज समूह) को 431.49 करोड़ रुपये में बेचने की भी मंजूरी दी है। यह संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं है। स्विगी ने जुलाई में कहा था कि वह रैपिडो में अपने निवेश की समीक्षा कर रही है क्योंकि रैपिडो के खाद्य आपूर्ति कारोबार में प्रवेश की योजना से हितों का टकराव हो सकता है।

इंस्टामार्ट के इस प्रस्ताव को मंजूरी

इसी के साथ कंपनी ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने त्वरित आपूर्ति कारोबार ‘इंस्टामार्ट’ को एक अलग इकाई स्विगी इंस्टामार्ट प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पूर्ण-स्वामित्व वाली एक परोक्ष अनुषंगी कंपनी होगी। स्विगी ने कहा कि यह कदम इंस्टामार्ट कारोबार को दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक केंद्रित, कुशल और रणनीतिक रूप से संगठित इकाई के रूप में विकसित करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में है। वित्त वर्ष 2025 में इंस्टामार्ट से प्राप्त राजस्व ने स्विगी के एकल राजस्व में 24.2% का योगदान दिया, जबकि 31 मार्च तक इसकी निवल संपत्ति ऋणात्मक 2.48% थी।

