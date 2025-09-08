Swiggy Shares Target Price 550 rupee Nomura given buy rating Know details 550 रुपये तक जा सकते हैं स्विगी के शेयर, नोमुरा के एक्सपर्ट बोले- खरीदो शेयर, Business Hindi News - Hindustan
550 रुपये तक जा सकते हैं स्विगी के शेयर, नोमुरा के एक्सपर्ट बोले- खरीदो शेयर

स्विगी के शेयर सोमवार को BSE में 4% से अधिक के उछाल के साथ 459.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। विदेशी ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने स्विगी को बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 550 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 01:12 PM
फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी के शेयर सोमवार को BSE में 4 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 459.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। स्विगी के शेयरों में पिछले एक महीने में करीब 19 पर्सेंट का उछाल आया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि फूड डिलीवरी कंपनी के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने स्विगी (Swiggy) के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। स्विगी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 617 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 297 रुपये है।

स्विगी के शेयरों को 550 रुपये का टारगेट प्राइस
विदेशी ब्रोकरेज हाउस नोमुरा (Nomura) ने फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी को बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 550 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, शुक्रवार के क्लोजिंग लेवल से स्विगी के शेयरों में करीब 25 पर्सेंट का उछाल देखने को मिल सकता है। नोमुरा ने कहा है कि स्विगी का फूड डिलीवरी बिजनेस अब सधी रफ्तार से प्रॉफिटैबिलिटी के ट्रैक पर है और एक प्रमुख कैश जेनरेटर बना रह सकता है। पिछले हफ्ते मोतीलाल ओसवाल ने स्विगी पर अपनी रेटिंग अपग्रेड करके बाय की है और कंपनी के शेयरों को 560 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

ये भी पढ़ें:रॉकेट बना स्मॉलकैप, दमानी समेत कई दिग्गजों ने खरीदे शेयर, रणबीर कपूर का भी दांव

जोमैटो के शेयरों को 370 रुपये का टारगेट
ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नोमुरा (Nomura) ने इटरनल (Eternal) पर भी बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। नोमुरा ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 370 रुपये कर दिया है। नोमुरा ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए 300 रुपये का टारगेट दिया था। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि इटरनल का फूड डिलीवरी सेगमेंट बेहतर प्रॉफिटैबिलिटी के साथ ग्रोथ के ट्रैक पर है।

ये भी पढ़ें:₹323 का शेयर टूटकर ₹3.43 पर आया, बिकने जा रही है कंपनी

IPO में 390 रुपये था स्विगी के शेयर का दाम
आईपीओ में स्विगी (Swiggy) के शेयर का दाम 390 रुपये था। स्विगी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 6 नवंबर 2024 को खुला था और यह 8 नवंबर तक ओपन रहा। स्विगी का आईपीओ टोटल 3.59 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 1.14 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 1.65 गुना दांव लगा। स्विगी के शेयर 13 नवंबर 2024 को BSE में 412 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 455.95 रुपये पर बंद हुए।

Business Latest News Share Market Swiggy
