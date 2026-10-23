53% से ज्यादा टूट गए हैं स्विगी के शेयर, घाटा पहले से हुआ है कम, लेकिन शेयर के बुरे हाल

मुख्य बातें

फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी के शेयर शुक्रवार को बाजार खुलते ही बिखर गए हैं। स्विगी के शेयर शुक्रवार को BSE में 15 पर्सेंट लुढ़ककर 179.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई है। इस साल अब तक स्विगी के शेयरों में 53 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से काफी नीचे पहुंच गए हैं।

स्विगी का घाटा पहले से हुआ है कम

स्विगी (Swiggy) का कंसॉलिडेटेड घाटा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घटकर 922 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 1092 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। हालांकि, तिमाही आधार पर स्विगी का घाटा बढ़ा है। फूड डिलीवरी कंपनी को जून 2026 तिमाही में 792 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 36 पर्सेंट बढ़कर 7571 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, स्विगी का कंसॉलिडेटेड एडजस्टेड इबिट्डा लॉस बढ़कर 760 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 695 करोड़ रुपये था।

इस साल अब तक 53% से ज्यादा टूट गए हैं स्विगी के शेयर

फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी (Swiggy) के शेयर इस साल अब तक 53 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2026 को 390.10 रुपये पर थे। स्विगी के शेयर 23 अक्टूबर 2026 को 179.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 57 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में स्विगी के शेयर 38 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो स्विगी के शेयरों में 35 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 434.50 रुपये है।

IPO में 390 रुपये था शेयर का इश्यू प्राइस

स्विगी (Swiggy) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 6 नवंबर 2024 को खुला था और यह 8 नवंबर तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 371 से 390 रुपये था। वहीं, आईपीओ का इश्यू प्राइस 390 रुपये था। स्विगी के आईपीओ का टोटल साइज 11,327 करोड़ रुपये तक का था। स्विगी के शेयर 13 नवंबर 2024 को BSE में 412 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले दिन 455.95 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयर NSE में 420 रुपये पर लिस्ट हुए और कारोबार के आखिर में 456 रुपये पर बंद हुए। स्विगी का आईपीओ टोटल 3.59 गुना सब्सक्राइब हुआ था।



कई ब्रोकरेज हाउसेज ने घटाया शेयर का टारगेट प्राइस

विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने स्विगी का टारगेट प्राइस घटाकर 330 रुपये कर दिया है। जेफरीज ने स्विगी को हाई-रिस्क, हाई रिवॉर्ड स्टॉक बनाए रखा है। नोमुरा ने भी स्विगी के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाकर 300 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए 435 रुपये का टारगेट दिया था। बर्नस्टीन (Bernstein) ने स्विगी के शेयरों का टारगेट प्राइस 430 रुपये से घटाकर 350 रुपये किया है।