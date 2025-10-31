Hindustan Hindi News
Swiggy Share Price surged 4 percent after net loss crossed 1000 crore rupee why investors buying stock
स्विगी का घाटा ₹1000 करोड़ के पार, फिर भी 4% पर चढ़ा शेयर, निवेशक क्यों खरीद शेयर

स्विगी का घाटा ₹1000 करोड़ के पार, फिर भी 4% पर चढ़ा शेयर, निवेशक क्यों खरीद शेयर

Swiggy Share Price: स्विगी के शेयरों में आज 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने कल यानी गुरुवार को तिमाही नतीजे घोषित किए थे। सालाना आधार पर कंपनी का घाटा बढ़ा गया है। लेकिन इसके बाद भी निवेशक क्यों शेयर खरीद रहे हैं? आइए जानते हैं।

Fri, 31 Oct 2025 AM
Swiggy Share Price: स्विगी के शेयरों में आज 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने कल यानी गुरुवार को तिमाही नतीजे घोषित किए थे। सालाना आधार पर कंपनी का घाटा बढ़ा गया है। लेकिन इसके बाद भी निवेशक क्यों शेयर खरीद रहे हैं? आइए जानते हैं।

इस खबर की वजह से निवेशकों में उत्साह

7 नवंबर को स्विगी की बोर्ड की मीटिंग है। इसी मीटिंग में 10,000 करोड़ रुपये जुटाने पर फैसला किया जाएगा। कंपनी यह पैसा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए जुटाने का प्रयास करेगी। इसी खबर ने शेयरों को पंख लगा दिया है।

करीब 4% बढ़ा शेयर

स्विगी के शेयर बीएसई में 426 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 434.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी स्टॉक बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था।

कितना हुआ घाटा

स्विगी का घाटा जुलाई से सितंबर के दौरान ₹1,092 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का घाटा 626 करोड़ रुपये रहा था। स्विगी के रेवन्यू में तेजी देखने को मिली है। कंपनी का ऑपरेशन्स से रेवन्यू 5561 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 3601 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, स्विगी का खर्च बढ़ गया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल 6711 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष इसी तिमाही में स्विगी का कुल खर्च 4309 करोड़ रुपये रहा था।

पिछला एक साल कैसा रहा?

इस साल अबतक स्विगी के शेयरों की कीमतों में 22.73 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

