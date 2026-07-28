CEO का इस्तीफा और झूम पड़ा यह शेयर, निवेशकों में खरीदने की मची होड़
मुख्य बातें
- ऑनलाइन ऑर्डर पर खाने-पीने के सामान की आपूर्ति करने वाले प्लेटफॉर्म स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म- इंस्टामार्ट के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है
Swiggy share price: स्विगी के स्वामित्व वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म- इंस्टामार्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमितेश कुमार झा ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के बीच स्विगी के शेयर मंगलवार को 4% तक चढ़ गए। सप्ताह के दूसरे दिन इंट्रा-डे के दौरान शेयर की कीमत 273 रुपये तक पहुंच गई। सितंबर 2025 में शेयर की कीमत 473 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। जून 2026 में शेयर की कीमत 235.85 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
स्विगी के मैनेजमेंट में बदलाव
ऑनलाइन ऑर्डर पर खाने-पीने के सामान की आपूर्ति करने वाले प्लेटफॉर्म स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म- इंस्टामार्ट के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल, इंस्टामार्ट के सीईओ अमितेश कुमार झा ने अपने पर से इस्तीफा दे दिया है। झा ने स्विगी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (समूह) श्रीहर्ष मजेटी को भेजे अपने इस्तीफे में कहा, '' मैं संगठन के बाहर अन्य अवसरों को अपनाने के लिए इंस्टामार्ट के सीईओ पद से इस्तीफा देता हूं।''
किसे मिली जिम्मेदारी
इंस्टामार्ट की कमान अब नंदिता सिन्हा को मिली है। वह तीन अगस्त 2026 से मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का पद संभालेंगी। नंदिता सिन्हा इससे पहले मिंत्रा की सीईओ थीं। नई जिम्मेदारी के बारे में सिन्हा ने कहा, '' इंस्टामार्ट भारत में लोगों की रोजमर्रा की खरीदारी के केंद्र में है। मैं अपने सहयोगियों, भागीदारों और उपभोक्ताओं के साथ मिलकर इसकी वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हूं।''
शेयर पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
एंजेल वन में इक्विटी और डेरिवेटिव्स के टेक्निकल एनालिस्ट हितेश राठी ने कहा कि निचले स्तरों से हालिया रिकवरी के बावजूद स्विगी का टेक्निकल सेटअप कमजोर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि शेयर ने ₹240–242 के जोन में एक मजबूत सपोर्ट बेस बनाया है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मंदी (बेयरिश) वाला है।
स्टॉक के मीडियम-टर्म टेक्निकल आउटलुक को बेहतर बनाने के लिए ₹280–290 के स्तर से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट जरूरी है। दूसरी ओर, अगर स्टॉक ₹240–242 के सपोर्ट जोन से नीचे गिरता है तो मौजूदा मंदी का दौर और तेज हो सकता है और गिरावट का एक और दौर शुरू हो सकता है।
SBI सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह ने कहा कि स्विगी जुलाई की शुरुआत से ही ₹243–285 की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। शाह ने आगे कहा कि वीकली चार्ट पर स्विगी अपने अहम शॉर्ट और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कमजोर टेक्निकल स्ट्रक्चर का संकेत है। शाह के मुताबिक, ₹285 के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट या ₹243 के नीचे ब्रेकडाउन से स्टॉक के लिए अगला बड़ा डायरेक्शनल ट्रिगर मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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