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3 दिन में 15% चढ़ा Swiggy का शेयर, आखिर अचानक क्यों टूट पड़े निवेशक? अभी भी है कमाई का मौका

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • स्विगी (Swiggy) के शेयरों में लगातार तीसरे कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली और स्टॉक सिर्फ 3 दिनों में करीब 15% चढ़ गया
  • इस तेजी के पीछे इंस्टामार्ट (Instamart) के लिए नई CEO नंदिता सिन्हा की नियुक्ति और Zepto IPO की संभावित कम वैल्यूएशन को बड़ी वजह माना जा रहा है
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3 दिन में 15% चढ़ा Swiggy का शेयर।

फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी (Swiggy) के शेयरों में बुधवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। कंपनी का शेयर दिन के कारोबार में करीब 8% तक चढ़ गया, जबकि पिछले तीन कारोबारी सत्रों में इसमें लगभग 15% की तेजी आ चुकी है। इतना ही नहीं, शेयर ने पिछले महीने बने अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर 236 रुपये से करीब 23% की रिकवरी भी कर ली है। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि आखिर स्विगी (Swiggy) के शेयर में अचानक यह तेजी क्यों आई?

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इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी के इंस्टामार्ट (Instamart) बिजनेस में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन माना जा रहा है। हाल ही में इंस्टामार्ट (Instamart) के CEO अमितेश कुमार झा ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कंपनी ने Myntra की पूर्व CEO नंदिता सिन्हा को इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। वह 3 अगस्त से इंस्टामार्ट (Instamart) की कमान संभालेंगी। नंदिता सिन्हा को ई-कॉमर्स सेक्टर का अनुभवी चेहरा माना जाता है। उनके नेतृत्व में Myntra ने न सिर्फ अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई, बल्कि 2024 में EBITDA स्तर पर मुनाफा भी हासिल किया था।

नंदिता सिन्हा ने नई जिम्मेदारी संभालने पर कहा कि इंस्टामार्ट (Instamart) ने ग्राहकों के भरोसे और मजबूत टीम के दम पर शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उनका लक्ष्य कंपनी को अगले चरण की तेज ग्रोथ तक पहुंचाना है। बाजार का मानना है कि उनके आने से स्विगी (Swiggy) की क्विक कॉमर्स रणनीति और मजबूत हो सकती है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

इधर, क्विक कॉमर्स सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी जेप्टो (Zepto) भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने IPO की वैल्यूएशन को पहले की तुलना में काफी कम रखने पर विचार कर रही है। जहां अक्टूबर 2025 में जेप्टो (Zepto) की वैल्यूएशन करीब 7 अरब डॉलर थी, वहीं अब IPO के लिए 2.5 से 3 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर बातचीत चल रही है। खबर यह भी है कि अगर मनचाही वैल्यूएशन नहीं मिली, तो कंपनी IPO को कुछ समय के लिए टाल भी सकती है।

एक्सपर्ट का मानना है कि जेप्टो (Zepto) की संभावित कम वैल्यूएशन से लिस्टेड कंपनियों, खासकर Swiggy को फायदा मिल सकता है। इससे निवेशकों का ध्यान फिर से स्विगी (Swiggy) की ओर बढ़ा है। हालांकि जेप्टो (Zepto) ने फिलहाल IPO टालने की खबरों की पुष्टि नहीं की है।

क्विक कॉमर्स बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) के साथ अब अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) भी इस सेगमेंट में तेजी से विस्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में अनुभवी नेतृत्व और मजबूत बिजनेस रणनीति स्विगी (Swiggy) के लिए अहम साबित हो सकती है।

अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो स्विगी (Swiggy) का स्टॉक पिछले एक सप्ताह में करीब 10%, एक महीने में 21% चढ़ चुका है। हालांकि, साल 2026 में अब तक इसमें करीब 26% की गिरावट दर्ज है और पिछले एक साल में भी शेयर लगभग 30% कमजोर रहा है। इसके बावजूद हाल की तेजी ने निवेशकों में नई उम्मीद जगा दी है। फिलहाल, कंपनी का मार्केट कैप करीब 79,600 करोड़ रुपये के आसपास है।ि

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अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि नए नेतृत्व में इंस्टामार्ट (Instamart) कितनी तेजी से कारोबार बढ़ा पाता है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच स्विगी (Swiggy) अपने प्रदर्शन को कैसे मजबूत बनाता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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