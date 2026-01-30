Hindustan Hindi News
स्विगी को ₹1,065 करोड़ का घाटा, शेयर 7% से अधिक टूटा, अब क्या करें निवेशक

Swiggy Share Price: स्विगी के शेयर शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 7 प्रतिशत से अधिक की लुढ़क गए। यह गिरावट कंपनी के वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नेट लॉस बढ़ने की वजह से आई है। स्विगी ने दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही में 1,065 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया।

Jan 30, 2026 10:45 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Swiggy Share Price: स्विगी के शेयर शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 7 प्रतिशत से अधिक की लुढ़क गए। यह गिरावट कंपनी के वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नेट लॉस बढ़ने की वजह से आई है। बीएसई पर स्विगी के शेयर 7.68 प्रतिशत गिरकर 302.25 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी ने दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही में 1,065 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया। यह घाटा पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 799 करोड़ रुपये के नुकसान से अधिक है।

रेवेन्यू में इजाफा

हालांकि, कंपनी का तीसरी तिमाही में परिचालन राजस्व साल-दर-साल 54 प्रतिशत बढ़कर 6,148 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 3,993 करोड़ रुपये था। समेकित समायोजित EBITDA घाटा 712 करोड़ रुपये रहा।

फूड डिलीवरी बिजनेस का प्रदर्शन

स्विगी के फूड डिलीवरी बिजनेस का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू साल-दर-साल 20.5 प्रतिशत बढ़कर 8,959 करोड़ रुपये हो गया। फूड डिलीवरी के मासिक ट्रांजैक्शन यूजर्स में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1.81 करोड़ पर पहुंच गए। समायोजित EBITDA मार्जिन भी सुधरकर जीओवी का 3.0 प्रतिशत हो गया।

इंस्टामार्ट की स्थिति

स्विगी के क्विक-कॉमर्स बिजनेस, इंस्टामार्ट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू साल-दर-साल 103.2 प्रतिशत और तिमाही-दर-तिमाही 13 प्रतिशत बढ़कर 7,938 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, इस सेगमेंट ने दिसंबर तिमाही में 908 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया। इसका समायोजित EBITDA मार्जिन पिछले -12.1 प्रतिशत से सुधरकर -11.4 प्रतिशत हो गया।

ब्रोकरेज फर्मों ने घटाया टार्गेट प्राइस

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि आक्रामक प्रतिस्पर्धा के कारण इंस्टामार्ट के क्विक कॉमर्स में निकट अवधि की वृद्धि कम हो सकती है। फर्म ने स्विगी के शेयरों पर 'खरीद' की सिफारिश को दोहराते हुए टार्गेट प्राइस घटाकर 440 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि स्विगी का फूड डिलीवरी बिजनेस वृद्धि में तेजी दिखा रहा है जबकि लाभप्रदता में लगातार सुधार हो रहा है। नुवामा ने भी 'खरीद' की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को 510 रुपये से घटाकर 490 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

शेयर प्राइस प्राइस हिस्ट्री

स्विगी के शेयर की कीमत एक महीने में 21 प्रतिशत और तीन महीने में 27 प्रतिशत से अधिक गिर चुकी है। छह महीने और एक साल में इस शेयर में 24-24 प्रतिशत की गिरावट आई है। सुबह 10:34 बजे तक, स्विगी का शेयर एनएसई पर 6.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 306.30 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

